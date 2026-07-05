Индия предъявила ультиматум платформе Telegram: 15 дней на борьбу с пиратским контентом

·26·Технологии
Индия предъявила ультиматум платформе Telegram: 15 дней на борьбу с пиратским контентом

Правительство Индии выдвинуло жёсткие требования к мессенджеру Telegram. Министерство информации и радиовещания страны требует от администрации платформы принять решительные меры против массового распространения пиратских фильмов, сериалов и других объектов авторского права, защищённых видеоматериалов. Сервису был дан 15-дневный срок для решения проблемы и предоставления отчёта о проделанной работе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Официальный Нью-Дели теперь не намерен ограничиваться блокировкой отдельных каналов, распространяющих нелегальный контент. Цель правительства — возложить ответственность за подобные нарушения непосредственно на саму платформу. Это означает, что мессенджер должен будет кардинально пересмотреть свою систему модерации.

Ответственность платформы и правовые последствия

Согласно заявлению министерства, Telegram не должен ограничиваться лишь удалением каналов по запросам государственных органов. Вместо этого сервис обязан внедрить независимые механизмы, предотвращающие нарушения. Это требование может иметь решающее значение для дальнейшей работы платформы в Индии.

По законодательству Индии, нарушение авторского права влечёт не только гражданскую, но и уголовную ответственность. Нормы Закона «Об авторском праве» 1957 года и Закона «О кинематографии» 1952 года строго регламентируют правила в этой сфере. Если Telegram не будет соблюдать данные законы, он может столкнуться с более серьёзными санкциями.

Следует отметить, что правительство Индии ранее уже направляло запросы мессенджерам Telegram и Signal относительно функций обмена сообщениями со скрытыми номерами телефонов пользователей. Органы безопасности обеспокоены тем, что эти функции, обеспечивая анонимность, создают условия для различных незаконных действий.

В прошлом месяце правительство Индии временно ограничило деятельность Telegram. Подобные меры могут серьёзно сказаться на позициях платформы в Индии, которая считается одним из крупнейших рынков в мире. Учитывая, что Telegram является самым популярным мессенджером и в Узбекистане, подобные правовые требования в глобальном масштабе могут привести к изменению общей политики платформы в будущем.

TelegramИндияПиратствоАвторское ПравоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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