Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!

·42·Культура
Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!

Шахлохоним, которая в последнее время привлекает внимание своими путешествиями по разным странам, на этот раз покорила сердца поклонников фотографиями со своими детьми. В кадрах, опубликованных в социальных сетях, она предстала вместе с детьми в образах, вдохновленных египетскими национальными костюмами.

Фотографии вызвали множество теплых комментариев. Под постом Шахлохоним написала, что дата 7 июля имеет особое значение для ее семьи.

Qadimgi Misr kiyimlarini kiygan bolalar iyeroglifli ustunlar yonida turibdi.

По ее словам, этот день связан с днями рождения ее трех сыновей. Зубаиру исполнилось 10 лет, Гафуру — 7 лет, а Мухаммаду — 3 года.

«Три сына, три возраста, три разных характера и одно общее счастье», — написала Шахлохоним, назвав своих детей своим «бесценным богатством».

ШахлохонимЕгипетЗубайрГофурМухаммад
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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