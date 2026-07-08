Шахлохоним поразила всех своим египетским образом вместе с детьми!

Шахлохоним, которая в последнее время привлекает внимание своими путешествиями по разным странам, на этот раз покорила сердца поклонников фотографиями со своими детьми. В кадрах, опубликованных в социальных сетях, она предстала вместе с детьми в образах, вдохновленных египетскими национальными костюмами.

Фотографии вызвали множество теплых комментариев. Под постом Шахлохоним написала, что дата 7 июля имеет особое значение для ее семьи.

По ее словам, этот день связан с днями рождения ее трех сыновей. Зубаиру исполнилось 10 лет, Гафуру — 7 лет, а Мухаммаду — 3 года.

«Три сына, три возраста, три разных характера и одно общее счастье», — написала Шахлохоним, назвав своих детей своим «бесценным богатством».