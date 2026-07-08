Шавкат Мирзиёев обсудил с представителем BlackRock инвестиции в ИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 июля принял члена совета директоров и старшего управляющего директора компании BlackRock Адебайо Огунлеси.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства, в частности, дальнейшее укрепление сотрудничества в топливно-энергетической сфере.

Основное внимание уделено энергетическому сектору

В ходе диалога было с удовлетворением отмечено, что проекты, реализуемые компанией BlackRock в Узбекистане, активно продолжаются.

Стороны рассмотрели дальнейшее углубление сотрудничества в топливно-энергетической сфере как одно из важных направлений стратегического партнерства.

Определены новые направления сотрудничества

Глава государства определил приоритетные направления сотрудничества с BlackRock.

Среди них — расширение партнерства в процессах приватизации, повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана и развитие финансового рынка.

Нефтехимия и искусственный интеллект также на повестке дня

На встрече также обсуждался вопрос продвижения перспективных проектов в нефтехимической отрасли.

Кроме того, были рассмотрены возможности совместного инвестирования в технологии искусственного интеллекта. Это направление может дать Узбекистану возможность выйти на новый технологический уровень.

Что представляет собой компания BlackRock?

BlackRock — крупная инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и фондами, а также на предоставлении финансовых услуг.

По имеющимся данным, в 2026 году объем активов под управлением компании достиг 14 триллионов долларов.

Ожидается, что диалог Узбекистана с крупными международными финансовыми институтами откроет новые возможности в таких стратегических сферах, как инвестиции, энергетика и искусственный интеллект.