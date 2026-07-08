Шавкат Мирзиёев обсудил с представителем BlackRock инвестиции в ИИ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 июля принял члена совета директоров и старшего управляющего директора компании BlackRock Адебайо Огунлеси.
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения стратегического партнерства, в частности, дальнейшее укрепление сотрудничества в топливно-энергетической сфере.
Основное внимание уделено энергетическому сектору
В ходе диалога было с удовлетворением отмечено, что проекты, реализуемые компанией BlackRock в Узбекистане, активно продолжаются.
Стороны рассмотрели дальнейшее углубление сотрудничества в топливно-энергетической сфере как одно из важных направлений стратегического партнерства.
Определены новые направления сотрудничества
Глава государства определил приоритетные направления сотрудничества с BlackRock.
Среди них — расширение партнерства в процессах приватизации, повышение инвестиционной привлекательности Узбекистана и развитие финансового рынка.
Нефтехимия и искусственный интеллект также на повестке дня
На встрече также обсуждался вопрос продвижения перспективных проектов в нефтехимической отрасли.
Кроме того, были рассмотрены возможности совместного инвестирования в технологии искусственного интеллекта. Это направление может дать Узбекистану возможность выйти на новый технологический уровень.
Что представляет собой компания BlackRock?
BlackRock — крупная инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и фондами, а также на предоставлении финансовых услуг.
По имеющимся данным, в 2026 году объем активов под управлением компании достиг 14 триллионов долларов.
Ожидается, что диалог Узбекистана с крупными международными финансовыми институтами откроет новые возможности в таких стратегических сферах, как инвестиции, энергетика и искусственный интеллект.
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