Месси обновил свой катарский рекорд: безумная статистика на ЧМ-2026!

·44·Спорт
Месси обновил свой катарский рекорд: безумная статистика на ЧМ-2026!

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта (3:2) стал для капитана сборной Аргентины Лионелья Месси не просто волевым камбэком команды, но и очередной исторической вершиной в его карьере. Отыгравшись со счета 0:2, «Альбиселесте» вновь увидели, как Лео поразил мир. Zamin.уз представляет новые рекорды легендарного футболиста.

30 результативных действий в 31 матче!

Встреча против Египта стала для Месси 31-м матчем в истории чемпионатов мира. В этом поединке Лео забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Таким образом, общее количество его результативных действий на ЧМ достигло 30:

  • 21 гол;

  • 9 голевых передач (ассистов).

Рекорд Катара-2022 остался в истории

Текущий турнир стал самым результативным в карьере Месси по количеству голов. Мяч, забитый в ворота Египта, стал для Лео 8-м голом на ЧМ-2026. Тем самым он сумел обновить свой личный рекорд мундиаля 2022 года в Катаре (7 голов).

Как Месси забивает на ЧМ-2026?

Примечательно, что Лионель Месси не покидает поле без голов в каждом матче этого турнира. Хронология его голов на ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Соперник

Голы Месси

Статус матча

Алжир

Хет-трик (3 гола)

Групповой этап

Австрия

Дубль (2 гола)

Групповой этап

Иордания

1 гол

Групповой этап

Кабо-Верде

1 гол

Групповой этап

Египет

1 гол (+1 ассист)

1/8 финала

Благодаря этому феноменальному результату он единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров турнира.

Следующий соперник — Швейцария

Сборную Аргентины ждет еще одно серьезное испытание. Подопечные Лионелья Скалони в четвертьфинале ЧМ-2026 встретятся со сборной Швейцарии, которая победила Колумбию в серии пенальти. Болельщики смогут увидеть, удастся ли Месси продолжить свою голевую серию.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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