За граждан каких стран чаще всего выходят замуж кыргызстанки?

·79·Мир
За граждан каких стран чаще всего выходят замуж кыргызстанки?

Опубликована интересная статистика по бракам кыргызстанских женщин с иностранными гражданами. Согласно данным, озвученным депутатом Дастаном Бекешевым, с 2022 года по первый квартал 2026 года сотни жительниц Кыргызстана вышли замуж за граждан других государств.

Первое место в списке заняли граждане России. За этот период было зарегистрировано 1 493 брака между кыргызстанками и россиянами.

На втором месте находится Турция — с гражданами этой страны было оформлено 610 браков. Третье место занял Узбекистан: 425 кыргызстанок вышли замуж за граждан Узбекистана.

Также сообщается, что было зарегистрировано 85 браков между кыргызстанками и гражданами Китая.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Мать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съестьМать подозревается в убийстве своего 4-летнего сына и попытке его съестьСегодня, 13:35Мужчина, проваливший экзамен 139 раз, наконец получил водительские праваМужчина, проваливший экзамен 139 раз, наконец получил водительские праваСегодня, 13:33В аэропорту Бишкека приостановлены рейсы из-за чрезвычайного происшествияВ аэропорту Бишкека приостановлены рейсы из-за чрезвычайного происшествияСегодня, 13:28Заказ парашюта в приложении Temu едва не закончился смертью спортсменаЗаказ парашюта в приложении Temu едва не закончился смертью спортсменаСегодня, 13:15В Париже подросток открыл «таможенный пост»: люди были вынуждены платить по 2 евроВ Париже подросток открыл «таможенный пост»: люди были вынуждены платить по 2 евроСегодня, 13:08Страшный оползень в Индии: стройплощадка тоннеля оказалась под слоем грязиСтрашный оползень в Индии: стройплощадка тоннеля оказалась под слоем грязиСегодня, 12:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка