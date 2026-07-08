За граждан каких стран чаще всего выходят замуж кыргызстанки?

Опубликована интересная статистика по бракам кыргызстанских женщин с иностранными гражданами. Согласно данным, озвученным депутатом Дастаном Бекешевым, с 2022 года по первый квартал 2026 года сотни жительниц Кыргызстана вышли замуж за граждан других государств.

Первое место в списке заняли граждане России. За этот период было зарегистрировано 1 493 брака между кыргызстанками и россиянами.

На втором месте находится Турция — с гражданами этой страны было оформлено 610 браков. Третье место занял Узбекистан: 425 кыргызстанок вышли замуж за граждан Узбекистана.

Также сообщается, что было зарегистрировано 85 браков между кыргызстанками и гражданами Китая.