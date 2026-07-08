Дебют в ЛЧ: историческая победа «Сабаха» и успех Рахмоналиева

На европейских полях стартовали матчи отборочного этапа нового сезона Лиги чемпионов УЕФА. Бакинский клуб «Сабах», завоевавший чемпионский титул Азербайджана по итогам прошлого сезона, впервые в своей истории дебютировал в самом престижном клубном турнире континента. В первом матче первого квалификационного раунда они принимали валлийский «Нью-Сейнтс». Zamin.уз представляет подробности этой исторической встречи.

Напор и голы во втором тайме

Первый тайм встречи прошел в равной и упорной борьбе. Несмотря на то, что обе команды пытались найти путь к воротам соперника, им не хватало точности в завершающей стадии атак. В итоге до перерыва на табло сохранились нули.

Во втором тайме бакинцы значительно увеличили темп игры, что принесло свои плоды:

66-я минута: Велько Шимич воспользовался точной голевой передачей Тимотеуша Пухача и открыл счет — 1:0.

84-я минута: Хозяева, полностью контролировавшие ход игры, забили второй гол. На этот раз Кахим Пэррис записал свое имя на табло, закрепив победу своей команды — 2:0.

В оставшееся время валлийские футболисты не смогли оказать серьезного сопротивления, чтобы изменить ситуацию или хотя бы забить гол престижа, и покинули поле без забитых мячей.

Умарали Рахмоналиев в Лиге чемпионов УЕФА!

Для узбекских футбольных болельщиков эта встреча имела особое значение. Ведь в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА на поле вышел еще один наш соотечественник.

Кандидат в национальную сборную Узбекистана, талантливый полузащитник Умарали Рахмоналиев вошел в стартовый состав «Сабаха». Он активно провел на поле ровно час (60 минут) и внес свой вклад в победу команды.

Таким образом, Рахмоналиев открыл новую страницу в своей карьере, пополнив ряды узбекских футболистов, выступавших в Лиге чемпионов УЕФА.

Краткая статистика матча

Показатель «Сабах» (Азербайджан) «Нью-Сейнтс» (Уэльс) Итоговый счет 2 : 0 0 : 0 Голы В. Шимич (66'), К. Пэррис (84') — Голевая передача Т. Пухач (66') — Наш представитель У. Рахмоналиев (сыграл 60 минут) —

Бакинцы успешно начали свой дебют уверенной победой. Теперь футболистам «Сабаха» необходимо сохранить этот положительный результат в ответном матче, который пройдет через неделю в Уэльсе, чтобы обеспечить себе путевку в следующий раунд.