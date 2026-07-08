Дебют в ЛЧ: историческая победа «Сабаха» и успех Рахмоналиева

·37·Спорт
Дебют в ЛЧ: историческая победа «Сабаха» и успех Рахмоналиева

На европейских полях стартовали матчи отборочного этапа нового сезона Лиги чемпионов УЕФА. Бакинский клуб «Сабах», завоевавший чемпионский титул Азербайджана по итогам прошлого сезона, впервые в своей истории дебютировал в самом престижном клубном турнире континента. В первом матче первого квалификационного раунда они принимали валлийский «Нью-Сейнтс». Zamin.уз представляет подробности этой исторической встречи.

Напор и голы во втором тайме

Первый тайм встречи прошел в равной и упорной борьбе. Несмотря на то, что обе команды пытались найти путь к воротам соперника, им не хватало точности в завершающей стадии атак. В итоге до перерыва на табло сохранились нули.

Во втором тайме бакинцы значительно увеличили темп игры, что принесло свои плоды:

  • 66-я минута: Велько Шимич воспользовался точной голевой передачей Тимотеуша Пухача и открыл счет — 1:0.

  • 84-я минута: Хозяева, полностью контролировавшие ход игры, забили второй гол. На этот раз Кахим Пэррис записал свое имя на табло, закрепив победу своей команды — 2:0.

В оставшееся время валлийские футболисты не смогли оказать серьезного сопротивления, чтобы изменить ситуацию или хотя бы забить гол престижа, и покинули поле без забитых мячей.

Умарали Рахмоналиев в Лиге чемпионов УЕФА!

Для узбекских футбольных болельщиков эта встреча имела особое значение. Ведь в новом сезоне Лиги чемпионов УЕФА на поле вышел еще один наш соотечественник.

Кандидат в национальную сборную Узбекистана, талантливый полузащитник Умарали Рахмоналиев вошел в стартовый состав «Сабаха». Он активно провел на поле ровно час (60 минут) и внес свой вклад в победу команды.

Таким образом, Рахмоналиев открыл новую страницу в своей карьере, пополнив ряды узбекских футболистов, выступавших в Лиге чемпионов УЕФА.

Краткая статистика матча

Показатель

«Сабах» (Азербайджан)

«Нью-Сейнтс» (Уэльс)

Итоговый счет

2 : 0

0 : 0

Голы

В. Шимич (66'), К. Пэррис (84')

Голевая передача

Т. Пухач (66')

Наш представитель

У. Рахмоналиев (сыграл 60 минут)

Бакинцы успешно начали свой дебют уверенной победой. Теперь футболистам «Сабаха» необходимо сохранить этот положительный результат в ответном матче, который пройдет через неделю в Уэльсе, чтобы обеспечить себе путевку в следующий раунд.

СабахУмарали РахмоналиевБакуАзербайджанЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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