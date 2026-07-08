Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)

·0·Культура
Известный актер Ботир Мухаммаджонов выдал дочь замуж (видео)

Вчера в семье одного из известных узбекских актеров Ботира Мухаммаджонова состоялось радостное событие. 7 июля прошла торжественная свадьба дочери артиста Азизы и ее избранника Камрона.

В свадебной церемонии приняли участие близкие, родственники и представители сферы искусства. Фотографиями и видео с торжества поделилась в своем Instagram-аккаунте невестка актера, певица Афруза.

На свадебный вечер пришли многие известные певцы и артисты узбекского шоу-бизнеса. В ходе праздника они исполнили популярные хиты, подарив гостям незабываемые моменты. Под живое исполнение гости танцевали, и торжество прошло в очень душевной и приподнятой атмосфере.

To‘y marosimida kelin-kuyov va ularning yaqinlari jilmayib turishibdi.

Судя по видео, распространившимся в социальных сетях, свадьба была организована на высоком уровне, сочетая в себе национальные традиции и современные элементы торжества. Яркие декорации, искренняя атмосфера и моменты, наполненные радостью, сделали эту свадьбу еще более запоминающейся.

Поклонники и близкие артиста в социальных сетях искренне поздравляют молодую семью, желая им счастья, благополучия, согласия и долгой жизни.

Мы также поздравляем Камрона и Азизу с самым незабываемым днем в их жизни и желаем им счастливой, благополучной семейной жизни, полной любви и взаимопонимания.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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