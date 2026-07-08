Главный имам «Масджид аль-Харам» прибыл в Узбекистан

·43·Узбекистан
Главный имам «Масджид аль-Харам» прибыл в Узбекистан

Главный имам мечети «Масджид аль-Харам» в Мекке, известный богослов шейх Салих ибн Абдаллах ибн Хумейд прибыл в Узбекистан.

Он принимает участие в Первом международном форуме исламской цивилизации, проходящем в нашей стране. Данный форум значим тем, что направлен на широкую популяризацию исторического наследия исламской науки, культуры, просвещения и развития цивилизации.

Участие шейха Салиха ибн Абдаллаха ибн Хумейда в этом престижном мероприятии еще больше повышает международный статус форума. В ходе визита ожидается обсуждение вопросов религиозно-просветительского сотрудничества, богатого наследия исламской цивилизации и сохранения духовных ценностей в эпоху глобализации.

Этот визит еще раз демонстрирует укрепление научных и культурных связей Узбекистана с исламским миром.

Масджид аль-ХарамУзбекистанСалих ибн Абдаллах ибн ХумейдМекка
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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