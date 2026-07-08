В Узбекистане на площади 1,27 миллиона гектаров будут созданы новые леса

В целях укрепления экологической устойчивости в Узбекистане планируется создание новых лесов на площади 1,27 миллиона гектаров. Данная инициатива направлена на расширение зеленых зон в стране, предотвращение процесса опустынивания и восстановление природных экосистем.

В рамках проекта в различных регионах будут высажены саженцы деревьев и кустарников, расширен существующий лесной фонд, а также проведены работы по восстановлению деградированных земель.

По мнению специалистов, новые лесные массивы сыграют важную роль в улучшении качества воздуха, снижении эрозии почвы и смягчении негативных последствий изменения климата.

Этот проект оценивается как одна из крупных инициатив, направленных на увеличение «зеленых пространств» в Узбекистане и создание здоровой экологической среды для будущих поколений.