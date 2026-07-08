Страшный оползень в Индии: стройплощадка тоннеля оказалась под слоем грязи

В индийском штате Керала после сильных ливней произошел крупный оползень. Инцидент случился в районе строительства тоннеля недалеко от деревни Меппади.

На кадрах, попавших на камеры видеонаблюдения, видно, как огромная масса грязи и камней обрушилась со склона горы. За считанные секунды строительная площадка оказалась погребена под слоем грунта, а грузовики и другая техника были унесены потоком оползня.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли как минимум 3 человека. Еще 6 рабочих были спасены живыми. Однако сообщается, что под завалами могут оставаться люди.

Спасательные работы продолжаются. Специалисты предполагают, что причиной случившегося стали проливные дожди.