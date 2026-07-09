Узбекскому водителю предъявлено обвинение в связи с ДТП, в котором погиб американский студент

·48·Мир
Узбекскому водителю предъявлено обвинение в связи с ДТП, в котором погиб американский студент

В американском штате Огайо 5 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя из Узбекистана, которое привело к гибели человека. В результате столкновения грузовика с легковым автомобилем 21-летний водитель Honda Аккорд Тобиас Форсайт скончался на месте.

Сообщается, что грузовиком управлял 42-летний гражданин Узбекистана Бехзод Асраров. Он прибыл в США в 2024 году по программе диверсификационных виз (Грин Кард). У Асрарова были необходимые водительские права для управления грузовым автомобилем, однако из-за незнания английского языка он общался с сотрудниками патрульной службы через Google Транслате.

На данный момент Бехзоду Асрарову не предъявлено обвинение в смерти 21-летнего парня. Однако он находится под следствием по подозрению в попытке скрыть или уничтожить вещественные доказательства.

Согласно материалам следствия, при осмотре грузовика Фреигхтлинер полицейские обнаружили крепление для видеорегистратора в кабине, однако самой камеры на месте не оказалось. После общения через Google Транслате Асраров показал, что положил камеру в правый карман.

После этого ему было предъявлено обвинение в попытке скрыть или уничтожить улики. Также при нем были найдены три мобильных телефона и электронный планшет для отслеживания грузов. Следственные действия продолжаются, и в дальнейшем ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Стало известно, что погибший Тобиас Форсайт работал вратарем в Массачусетском университете.

Комментируя инцидент, министр транспорта США Шон Даффи подчеркнул, что водителям, не владеющим английским языком, не следует разрешать управлять тяжелыми грузовиками в стране.

«Мы не можем позволить водителям, которые не понимают дорожные знаки и не могут общаться с сотрудниками правоохранительных органов, управлять транспортными средствами весом 80 тысяч фунтов (около 36 тонн) на американских автомагистралях», — заявил министр.

По его словам, в будущем будут приняты дополнительные меры по отстранению опасных водителей от участия в дорожном движении.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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