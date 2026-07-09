Составлен список самых комфортных для жизни городов мира!
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Журнал Монокле представил новый рейтинг самых комфортных для жизни городов.
Первую строчку списка занял Токио. Копенгаген расположился на втором месте, а Лиссабон — на третьем.
В десятку лучших вошли крупные города Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них Вена, Сидней, Цюрих, Мадрид, Париж, Мюнхен и Осло.
При составлении рейтинга журнал учитывал ряд факторов, влияющих на условия жизни в городах. В частности, оценивались транспорт и городская инфраструктура, безопасность, политическая стабильность, зеленые зоны, качество заведений общественного питания, а также возможности для шопинга.
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