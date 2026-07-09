Установил рекорд, выпив 4 литра газировки за 30 секунд (видео)

·48·Мир
Установил рекорд, выпив 4 литра газировки за 30 секунд (видео)

Американский ЁуТубе-блогер и рэпер Эрик Букер, известный своими рекордными поеданиями и употреблением напитков, вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычному достижению.

На этот раз ему удалось выпить 4 литра газированного напитка всего за 29,64 секунды. Таким образом, Эрик Букер установил новый мировой рекорд как человек, употребивший такой объем напитка за кратчайшее время.

Процесс установления рекорда проходил под наблюдением специалистов. После подтверждения результата Эрику Букеру был вручен сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Видео с рекордом быстро распространилось в социальных сетях. Если одни пользователи были поражены его скоростью, то другие отметили, что попытки повторить подобный рекорд в домашних условиях могут быть опасны для здоровья.

Эрик Букер и ранее устанавливал ряд необычных рекордов по поеданию пищи и употреблению напитков, однако этот результат стал одним из самых заметных в его карьере.

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