Трехэтажный спальный автобус в Пакистане поражает интернет

·0·Мир
Трехэтажный спальный автобус в Пакистане поражает интернет

Уникальный автобус, обслуживающий междугородние маршруты в Пакистане, привлекает внимание общественности. Курсирующий по дорогам страны First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus известен как единственный в мире трехэтажный автобус, оборудованный спальными местами.

Главной особенностью этого транспортного средства являются его персональные VIP-купе. Они расположены в самой нижней части автобуса, там, где обычно находится багажное отделение. Вход в каждое купе осуществляется через отдельную дверь, как у легкового автомобиля. Внешняя часть украшена специальной аэрографией в стиле лимузина.

Уютная часть салона автобуса со спальными местами и телевизором.

В люкс-купе для пассажиров предусмотрены диван-кровать, телевизор со стереосистемой, система освещения, холодильник, столик, а также телефон для связи с водителем. Условия здесь многие сравнивают с путешествием в бизнес-классе авиакомпании Emirates.

На втором и третьем этажах автобуса также расположены комфортабельные и роскошные сиденья. Однако там пассажиры путешествуют в общем салоне, и стоимость билета значительно ниже, чем в VIP-купе.

Салон люксового спального автобуса, движущегося по ночной трассе.

Кроме того, в автобусе есть мини-бар и кухня. Еда готовится в задней части транспортного средства, а затем подается пассажирам.

Этот уникальный автобус курсирует между столицей Пакистана Исламабадом и городом Кветта. Дорога занимает около 10–12 часов. Примечательно, что путешествие на этом «короле автобусов» доступно каждому, а стоимость билета составляет 4500 пакистанских рупий, то есть примерно 195 тысяч сумов.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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