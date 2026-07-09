Трехэтажный спальный автобус в Пакистане поражает интернет

Уникальный автобус, обслуживающий междугородние маршруты в Пакистане, привлекает внимание общественности. Курсирующий по дорогам страны First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus известен как единственный в мире трехэтажный автобус, оборудованный спальными местами.

Главной особенностью этого транспортного средства являются его персональные VIP-купе. Они расположены в самой нижней части автобуса, там, где обычно находится багажное отделение. Вход в каждое купе осуществляется через отдельную дверь, как у легкового автомобиля. Внешняя часть украшена специальной аэрографией в стиле лимузина.

В люкс-купе для пассажиров предусмотрены диван-кровать, телевизор со стереосистемой, система освещения, холодильник, столик, а также телефон для связи с водителем. Условия здесь многие сравнивают с путешествием в бизнес-классе авиакомпании Emirates.

На втором и третьем этажах автобуса также расположены комфортабельные и роскошные сиденья. Однако там пассажиры путешествуют в общем салоне, и стоимость билета значительно ниже, чем в VIP-купе.

Кроме того, в автобусе есть мини-бар и кухня. Еда готовится в задней части транспортного средства, а затем подается пассажирам.

Этот уникальный автобус курсирует между столицей Пакистана Исламабадом и городом Кветта. Дорога занимает около 10–12 часов. Примечательно, что путешествие на этом «короле автобусов» доступно каждому, а стоимость билета составляет 4500 пакистанских рупий, то есть примерно 195 тысяч сумов.