В России впервые поженились гуманоидные роботы

·79·Мир
В России впервые поженились гуманоидные роботы

В Москве 9 июля впервые в истории страны состоялась символическая церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Как сообщает агентство «РИА Новости», в библиотеке имени Пушкина «поженились» гуманоидные роботы Роберт и Матильда, ранее представленные на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

На церемонии Роберт, разработанный в качестве офисного сотрудника и блогера, и Матильда, созданная в образе балерины, заключили брачный союз. Торжество провела Мария Пантюхина. Она объявила это событие первой свадьбой гуманоидных роботов в России и после обмена клятвами и символическими брачными браслетами официально провозгласила их «роботами-супругами».

Два робота в свадебных нарядах, между ними стоит женщина.

Еще одной интересной деталью церемонии стало то, что обручальные браслеты для «молодоженов» на сцену вынес робот-собака по кличке Догматик. Это вызвало большой интерес у участников и гостей мероприятия.

Заместитель генерального директора компании ИТ-Империал, разработавшей роботов, Анна Багдасарян отметила, что подобные мероприятия служат для привлечения внимания общественности к гуманоидной робототехнике и демонстрации того, какую пользу роботы могут принести в жизни человека.

По ее словам, автоматизация трудовых процессов позволяет людям освободить больше времени, уделять внимание культуре и личной жизни. И в достижении этих целей современная робототехника занимает важное место.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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