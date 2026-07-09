Искусственный звук для электромобилей Меркедес-АМГ: рев мотора теперь в цифровом формате

·4·Авто
Искусственный звук для электромобилей Меркедес-АМГ: рев мотора теперь в цифровом формате

По мере ускорения перехода автомобильной промышленности на электродвигатели, сохранение характерного звука и ощущений от вождения традиционных двигателей внутреннего сгорания становится главной задачей инженеров. Подразделение Меркедес-АМГ работает над инновационной системой, имитирующей настоящий рев двигателя для своих электромобилей нового поколения, в частности для ожидаемой модели Меркедес-АМГ CLA 45. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Эта технология сравнивается изданием иксбт.ком с «веганским бургером» — то есть, хотя продукт не содержит мяса, его вкус и вид практически не отличаются от настоящего. Инженеры Меркедес-АМГ используют сложные акустические системы и вибрационные генераторы, чтобы заменить тишину электромобиля спортивной агрессией.

Новый тренд в индустрии: виртуальная коробка передач

Поворотным моментом в мире электрических спорткаров стала презентация модели Hyundai Ioniq 5 Н. Этот автомобиль смог подарить водителям ощущение управления бензиновой машиной благодаря виртуальной коробке передач и симуляции звука двигателя. Теперь и Mercedes-Benz присоединяется к этому тренду, оснащая свои высокопроизводительные модели подобными функциями.

Новый Меркедес-АМГ CLA 45 обеспечивает динамическую связь с водителем не только через внешние динамики, но и через акустику в салоне. Это не просто воспроизведение аудиофайла, а комплекс интерактивных звуков, меняющихся в зависимости от ускорения, торможения и нагрузок электромобиля в поворотах.

Бренды, такие как Porsche Taycan и Honda, также внедрили подобные технологии в свои модели. Однако Меркедес-АМГ работает над звуком еще глубже, чтобы сохранить «дух Аффальтербаха». Цель — добиться того, чтобы водитель за рулем электромобиля чувствовал себя так же, как в машине с легендарным двигателем В8.

Значение для рынка Узбекистана

Учитывая, что электромобили становятся популярными и в Узбекистане, такие инновации в премиальном сегменте очень важны для местных автолюбителей. Многие водители при переходе на электромобиль жалуются именно на отсутствие «живого» звука двигателя. Ожидается, что решение, предлагаемое Меркедес-АМГ, устранит этот барьер.

Предполагается, что в ближайшие месяцы и годы многие производители последуют этому направлению. Электромобили становятся уже не просто экономичным транспортом, а эмоциональными спортивными устройствами. Меркедес-АМГ CLA 45 станет очередным шагом в этом направлении, объединив немецкое качество с цифровыми технологиями.

Mercedes-AMGЭлектромобильАвтоТехнологииCLA 45
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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