Итоги встречи Мирзиёева и Лукашенко: на повестке дня план на 2 млрд долларов

·0·Узбекистан
Итоги встречи Мирзиёева и Лукашенко: на повестке дня план на 2 млрд долларов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко сделали заявление для представителей средств массовой информации по итогам переговоров.

Официальный визит в Минск был оценен как историческое событие в отношениях двух государств. Одним из главных результатов стало подписание Декларации об установлении стратегического партнерства между Узбекистаном и Беларусью.

Открыта новая страница стратегического партнерства

Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Александру Лукашенко за радушный прием и теплое гостеприимство. Он также поздравил народ Беларуси с недавно прошедшим Днем Независимости.

Глава государства подчеркнул, что подписанная декларация послужит долгосрочному развитию многопланового сотрудничества между двумя странами.

Ожидается, что этот документ выведет межгосударственные отношения на новый уровень.

Итоги встречи Мирзиёева и Лукашенко: на повестке дня план на 2 млрд долларов

Перед визитом была проведена большая подготовительная работа

Было отмечено, что важной основой для успешного проведения переговоров стал ряд мероприятий, состоявшихся накануне визита.

В частности, прошли заседания Межправительственной комиссии и Делового совета, политические консультации, третий Межрегиональный форум, Дни культуры Узбекистана, а также встреча аналитических кругов.

Главы государств особо подчеркнули важность дальнейшего развития политического диалога и укрепления межпарламентского сотрудничества.

План по доведению объема торговли до 2 миллиардов долларов

Перед саммитом был принят комплексный план по доведению объема товарооборота до 2 миллиардов долларов.

Этот план охватывает новые проекты в приоритетных отраслях. В частности, предусмотрено развитие кооперации по следующим направлениям:

  • сельское хозяйство;

  • машиностроение;

  • фармацевтика;

  • электротехника;

  • микроэлектроника;

  • текстильная промышленность;

  • мебельная промышленность.

Эти направления могут открыть новые возможности для предпринимателей двух стран в будущем.

Итоги встречи Мирзиёева и Лукашенко: на повестке дня план на 2 млрд долларов

Белорусский опыт может быть использован при строительстве АЭС

В ходе переговоров также обсуждался вопрос использования опыта Беларуси при строительстве первой атомной электростанции в Узбекистане и сопутствующей инфраструктуры.

Отмечено, что стороны достигли договоренности о сотрудничестве в этом направлении.

Это оценивается как важный практический шаг для стратегических проектов в энергетической сфере.

В Межрегиональном форуме приняли участие около 230 предпринимателей

Высоко оценены итоги третьего узбекско-белорусского Межрегионального форума.

В работе форума приняли участие около 230 предпринимателей из Узбекистана. Ожидается, что это послужит укреплению практических связей между регионами и формированию новых бизнес-проектов.

Итоги встречи Мирзиёева и Лукашенко: на повестке дня план на 2 млрд долларов

Сотрудничество на международной арене будет продолжено

На переговорах также были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в рамках региональных и международных структур, таких как ООН, СНГ, ШОС и Движение неприсоединения.

Также была достигнута договоренность о продолжении активного обмена в сферах культуры и искусства, образования, здравоохранения и туризма.

В текущем году планируется организация очередных форумов по медицине, образованию и туризму.

В Минске будет создана аллея дружбы

Шавкат Мирзиёев выразил признательность за инициативу создания аллеи дружбы Узбекистана и Беларуси в городе Минске.

В завершение переговоров было подчеркнуто, что результаты этого визита послужат укреплению стратегического партнерства, устойчивому развитию двух стран и благополучию народов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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