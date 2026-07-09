Дело об убийстве индийской студентки в Бухаре открыто и в Индии

Гибель 22-летней студентки из Индии в городе Бухаре переросла в международный правовой процесс. Стало известно, что полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело по факту данного происшествия по статье «Умышленное убийство».

Согласно имеющимся данным, дело было официально зарегистрировано в полицейском участке Харипад округа Алаппужа на основании заявления родителей погибшей. В то же время в Керале была организована судебно-медицинская экспертиза.

Представители полиции Кералы заявили, что, несмотря на то, что преступление было совершено на территории Узбекистана, действующее законодательство позволяет возбудить дело и в Индии на основе норм международного права. Если подозреваемый понесет ответственность перед законом в Узбекистане, дело будет прекращено. В противном случае расследование может быть продолжено индийской стороной.

Для этого планируется наладить сотрудничество с правоохранительными органами Узбекистана через посольство Индии в Узбекистане и Министерство иностранных дел. Также изучается информация об аресте подозреваемого.

Близкие погибшей настаивают на том, чтобы расследование не ограничивалось только Узбекистаном. Они требуют, чтобы дело было всесторонне изучено и в Керале, а также рассматривался вопрос об экстрадиции главного подозреваемого в Индию с помощью международных правовых механизмов.

По предварительным данным, в трагедии подозревается сокурсник девушки. Согласно версии следствия, во время ссоры между двумя студентами молодой человек ударил девушку ноутбуком по голове, что и привело к летальному исходу.

Однако семья погибшей утверждает, что обстоятельства происшествия были гораздо более тяжкими, чем указано в официальных сообщениях. По их словам, когда тело доставили из Узбекистана, на нем были обнаружены многочисленные следы травм. Родственники сообщают, что в ходе следствия также поступала информация о том, что перед смертью девушка подверглась насилию.

Представители семьи предполагают, что причиной смерти девушки стал не только один удар, но и возможное насилие, совершенное в отношении нее ранее. В связи с этим они заявили, что внимательно следят за результатами расследования в Узбекистане.

На данный момент правоохранительные органы Узбекистана не публиковали дополнительных официальных сведений по данному уголовному делу.