Мирзиёев и Лукашенко подписали историческую Декларацию между Ташкентом и Минском

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Беларуси Александр Лукашенко провели важные переговоры в узком формате и с участием официальных делегаций. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства, которая выводит двусторонние отношения на принципиально новый уровень. Zamin.uz представляет самые важные договоренности и детали этой встречи на высшем уровне.

Торгово-экономическое развитие: Цель — 2 миллиарда долларов

На встрече было особо отмечено, что за последние годы многогранные отношения между двумя странами вышли на качественно новый этап. Экономические показатели растут стабильными темпами:

Цифры говорят сами за себя: За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился почти в 3 раза и по итогам прошлого года достиг почти 1 миллиарда долларов. За прошедший период текущего года этот показатель вырос еще на 30 процентов. В настоящее время успешно функционируют 360 совместных предприятий.

Лидеры приветствовали план конкретных мер по доведению объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Новые кооперационные проекты охватят такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, фармацевтика, электротехника, легкая промышленность и мебельное производство.

Инициативы по «мирному атому» и союзничеству

В ходе переговоров узбекская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с Беларусью по вопросам использования мирного атома и создания современной инфраструктуры в этой сфере.

Также была дана высокая оценка результатам третьего узбекско-белорусского форума регионов, состоявшегося накануне (8 июля) в Минске, и подписанным весомым инвестиционным соглашениям. Шавкат Мирзиёев выразил особую благодарность Лукашенко за инициативу создания в Минске «Аллеи дружбы Узбекистана и Беларуси» и пригласил его посетить Узбекистан с официальным визитом.

Список основных подписанных документов

В присутствии глав государств состоялся обмен рядом важных двусторонних документов, предусматривающих всестороннее сотрудничество на 2026-2030 годы. Они регулируют следующие сферы:

Миграция и труд: Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Беларуси, а также протокол о взаимных поездках граждан.

Экономика и промышленность: «Дорожная карта» по сотрудничеству в агропромышленном комплексе на 2026-2028 годы, протокол о сотрудничестве в сфере легкой промышленности и меморандум о взаимопонимании между министерствами финансов.

Социальная защита и наука: Меморандум о сотрудничестве в сфере социальной защиты населения, меморандум между академиями наук о научно-техническом сотрудничестве, а также соглашение об учреждении Совета экспертов.

Культура и туризм: План совместных действий по увеличению взаимного потока туристов на 2026-2027 годы и программы сотрудничества в сфере культуры.

До конца текущего года намечено проведение совместных форумов по туризму, медицине и образованию. На международной арене Ташкент и Минск продолжат последовательно поддерживать друг друга в рамках ООН, СНГ, ШОС и Движения неприсоединения.