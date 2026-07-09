Достаточно ли водителям предъявлять документы из MyGov сотрудникам ДПС?

·0·Авто
Достаточно ли водителям предъявлять документы из MyGov сотрудникам ДПС?

В Узбекистане возник серьезный спор между двумя государственными органами по вопросу признания цифровых (электронных) форм водительских прав, паспортов и ID-карт. В то время как инспекция «Узкомназорат» заявляет, что электронных документов достаточно, Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД отрицает это, ссылаясь на старые требования. Zamin.uz изучил детали этой правовой коллизии, которая волнует миллионы водителей.

Где ошиблась СБДД? Опровержение, основанное на старом решении

Ситуация началась с видео, распространенного инспекцией «Узкомназорат». В нем подчеркивалось, что отныне водителям достаточно предъявлять документы сотруднику ДПС в электронном виде через телефон. Вскоре СБДД выступила с официальным опровержением, заявив, что водители все равно обязаны иметь при себе оригиналы документов (в пластиковом или бумажном виде).

Однако выяснилось, что в своем опровержении СБДД использовала скриншот старой редакции постановления правительства. Постановлением Кабинета Министров от 21 мая текущего года в правила были внесены важные изменения, которые вступили в силу 22 мая.

Согласно новому правилу: При предъявлении цифровой формы документов в приложениях MyGov и «Ijtimoiy himoya», их бумажные или пластиковые копии «органами внутренних дел» (в том числе сотрудниками ДПС) требоваться не должны, что закреплено особо.

Правовая коллизия: в чью пользу работает противоречие в законодательстве?

Здесь существует противоречие (коллизия) между Кодексом об административной ответственности (КоАО) и постановлением правительства. В Кодексе до сих пор прописано, что водитель обязан иметь при себе документы, а несоблюдение этого требования влечет штраф в размере 1 БРВ.

С юридической точки зрения Кодекс стоит выше постановления правительства. Но существует Высший закон, который стоит даже выше Кодекса — это Конституция:

  • Статья 20 Конституции: Все противоречия и неясности в законодательстве должны толковаться в пользу человека, а не государственных органов.

  • Статья 15 Конституции: Основной закон обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие.

Следовательно, с правовой точки зрения, наложение штрафа на гражданина при предъявлении им документов в телефоне является незаконным.

Проблема цифровизации в системе МВД

Прошел ровно год с тех пор, как цифровые документы были приравнены к бумажным (вступило в силу с 1 июля 2025 года). Однако руководство МВД и СБДД до сих пор не устает повторять фразу «оригинал документа обязателен». Если бы у МВД было желание и инициатива, за прошедшее время можно было бы внести соответствующие изменения в Административный кодекс и полностью внедрить это элементарное удобство в жизнь.

В начале текущего года на совещании, проведенном главой государства, заместитель министра внутренних дел, ответственный за информационные технологии, Зуфар Курбанов подвергся жесткой критике именно по этой причине. Было отмечено, что он не показывает значимых результатов в цифровизации системы на протяжении двух лет и затягивает выполнение задачи по превращению ДПС в структуру, оказывающую сервисные услуги населению.

Каков передовой зарубежный опыт?

Во многих странах мира эта проблема уже давно ушла в прошлое:

Государство

Уровень и порядок цифровизации

Украина

Еще в 2021 году перешли на цифровые документы через приложение Diia. А с 2022 года получение пластикового водительского удостоверения стало вообще добровольным (можно хранить только в электронном виде).

Эстония

Водителю достаточно назвать полиции свои имя, фамилию и дату рождения. Сотрудник проверяет данные по базе через планшет.

Финляндия

Как и в Эстонии, водителю не обязательно иметь при себе ни бумажные, ни электронные документы. Проверка полностью осуществляется через полицейский планшет.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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