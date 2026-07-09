Эрдоган сделал необычный подарок после саммита: европейские лидеры столкнулись с трудностями при его хранении

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Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита НАТО в Анкаре подарил главам Евросоюза и ряда европейских стран пистолеты с гравировкой и боеприпасы.

По данным источников Reuters, этот дипломатический подарок, с одной стороны, был призван продемонстрировать возможности оборонной промышленности Турции, а с другой — создал для европейских чиновников неудобную ситуацию с правовой и логистической точек зрения.

Подарки были вручены европейским лидерам

Согласно сообщениям, среди тех, кто получил подарок, — глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские лидеры.

Служба безопасности Кошты забрала оружие для проверки. Европейские чиновники отметили, что в Бельгии действуют строгие правила оборота оружия, поэтому маловероятно, что Кошта и фон дер Ляйен смогут хранить эти подарки лично.

Некоторые лидеры оставили подарки в Турции

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Нидерландов Роб Йеттен решили оставить пистолеты в Турции.

Представитель правительства Нидерландов подтвердил, что оружие, подаренное Йеттену, было оставлено в посольстве в Анкаре.

Что Турция хотела этим показать?

По мнению наблюдателей, такой необычный дипломатический подарок мог быть выбран для того, чтобы подчеркнуть развитие оборонной промышленности Турции и статус страны как одного из крупных экспортеров огнестрельного оружия.

Однако на практике этот подарок стал сложным вопросом для многих участников. Поскольку в европейских странах правила ввоза, хранения и официальной регистрации оружия довольно строгие.

Саммит НАТО прошел в Анкаре

Саммит НАТО прошел 7–8 июля в президентском комплексе Бештепе в столице Турции.

В нем приняли участие лидеры всех 32 стран альянса, а также делегации других государств. От имени Европейского союза в саммите участвовали Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.

Дипломатический подарок стал предметом споров

Обычно после саммитов лидерам вручают символические подарки. Но подарок в этот раз стал отдельной темой для обсуждения из-за своего содержания и правовых последствий.

Этот шаг Эрдогана, возможно, был направлен на демонстрацию промышленной мощи Турции, но главный вопрос для европейских лидеров оказался иным: где и как можно хранить такой подарок?