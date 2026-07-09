Мужчина улетел с 12-го этажа вместе с диваном: ужасы торнадо в Китае

Мощный торнадо, обрушившийся на провинцию Хубэй в центральной части Китая, потряс всю страну. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям, сотни людей пострадали. Одним из самых шокирующих случаев стало то, что сильный ветер поднял в воздух мужчину, жившего в квартире на 12-м этаже, вместе с его диваном и другими предметами обстановки. Об этом сообщает CNN.

Как передает информационное агентство Синьхуа, во время торнадо, произошедшего вечером 6 июля, скорость ветра достигала 260 километров в час. В результате стихийного бедствия погибло не менее 11 человек, более 331 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, серьезно повреждены тысячи домов, перевернуты автомобили, нанесен значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Провинция Хубэй является одним из крупнейших промышленных центров автомобилестроения Китая. По официальным данным, в результате торнадо повреждено более 4855 жилых домов. Одним из наиболее пострадавших районов стал город Хуанган. Как пишут местные СМИ, сильный ветер унес в воздух 30-летнего мужчину, проживавшего в квартире на 12-м этаже, вместе с диваном, шкафом и другой мебелью. Пострадавший в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение больницы.

Сила стихии была настолько велика, что в других частях города под воздействием ветра в воздух поднимались даже тяжелые грузовики, которые отбрасывало на расстояние до 30 метров. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, что торнадо принес масштабные разрушения и в близлежащий город Эчжоу. Там погибли пять человек. Местные власти подтвердили, что ущерб от стихийного бедствия огромен. К спасательным работам привлечено более 3000 специалистов и спасателей.

Специалисты отмечают, что такие мощные торнадо в провинции Хубэй случаются крайне редко. В последний раз подобное явление было зафиксировано в мае 2021 года. Ситуацию усугубило то, что нынешнее бедствие совпало с летними муссонными дождями и влиянием тайфуна «Майсак».

В настоящее время на юго-западе Китая, в регионе Гуанси, продолжаются сильные наводнения, а в северо-западной провинции Ганьсу наблюдаются разрушительные оползни.

Председатель КНР Си Цзиньпин 7 июля поручил ответственным лицам максимально ускорить все спасательные работы и оказание помощи, эвакуировать пострадавшее население в безопасные районы, а также принять все необходимые меры.