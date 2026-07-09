45-летний пастух выжил после 30 минут в лапах льва

·79·Мир
45-летний пастух выжил после 30 минут в лапах льва

Необычный инцидент в индийском штате Гуджарат поразил общественность. 45-летний пастух, подвергшийся нападению льва, сумел остаться в живых, проведя в лапах хищника около 30 минут. Самое удивительное, что он спас свою жизнь благодаря тому, что не поддался панике и сохранял спокойствие. Об этом сообщает Те Тимес оф Индиа.

Сообщается, что происшествие случилось в деревне Гараджия, расположенной в районе Палитана штата Гуджарат. 45-летний Калу Пармар внезапно подвергся нападению льва, когда утром вывел пастись своих коров. Хищник повалил его на землю и удерживал над ним контроль около получаса.

По словам очевидцев, лев несколько раз наблюдал за движениями пастуха, но Калу Пармар, не поддаваясь панике, лежал совершенно неподвижно. В некоторых сообщениях говорится, что он даже гладил животное, чтобы успокоить его. В это время окружающие кричали и бросали в льва камни, чтобы отпугнуть его.

«Я привязал свою корову и стоял во дворе. Как только я повернулся, чтобы войти в дом, что-то с силой ударило меня сзади. Я упал на землю, не успев понять, что произошло. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что это лев», — рассказывает Калу Пармар.

На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как лев стоит над лежащим на земле пастухом. Впоследствии, благодаря действиям местных жителей и спасателей, мужчину удалось спасти и доставить в больницу. Несмотря на то, что на его теле были обнаружены различные травмы, врачи сообщили, что его жизнь вне опасности, а состояние стабильное.

Специалисты отмечают, что в последние годы в этом регионе участились случаи столкновений между людьми и азиатскими львами. В настоящее время официальные органы продолжают расследование данного инцидента.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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