Абитуриенты могут заранее ознакомиться с местами проведения тестовых испытаний

Список зданий, в которых будут проводиться тестовые испытания, размещен на сайте UzBMB. Информация опубликована для того, чтобы абитуриенты могли заранее определить место проведения своего экзамена.

В списке указаны фотографии территории проведения тестирования, точки входа, название места, адрес, номер здания, а также группы, которые будут сдавать тест в данном месте.

Также предоставлено расположение каждого адреса на Google картах. Это поможет абитуриентам без труда добраться до нужного здания в день тестирования.

Все абитуриенты могут посетить место проведения тестирования 11–12 июля с 09:00 до 11:00 и с 13:00 до 15:00, чтобы ознакомиться с локацией, указанной в пропуске.

Абитуриентам рекомендуется заранее проверить адрес, вход и номер здания, чтобы не опоздать в день экзамена.