Задержан мужчина, предлагавший нелегальную переправку в США

·32·Общество
Задержан мужчина, предлагавший нелегальную переправку в США

Сотрудники СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями провели оперативные мероприятия в отношении лиц, обещавших незаконную отправку граждан за рубеж.

В первом случае двое жителей Ташкента обещали отправить граждан на работу в Южную Корею. Они утверждали, что оформят визу «G-1» через своих знакомых, а в дальнейшем помогут получить право на постоянное проживание в этой стране.

За эти услуги подозреваемые потребовали 55 тысяч долларов США. Они были задержаны при получении 25 тысяч долларов.

Во втором случае житель Касансайского района Наманганской области, ранее судимый за мошенничество, предложил гражданину нелегально переправить его в США.

Он планировал доставить гражданина сначала из Узбекистана в Турцию, а затем через Испанию и Мексику в США. За это он потребовал 50 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Ташкенте, он был задержан при получении 20 тысяч долларов из оговоренной суммы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведутся следственные действия.

ТошкентЎзбекистонАҚШТуркияМексика
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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