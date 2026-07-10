На Филиппинах из особого вида бананов производят ткань для сумок и рюкзаков

·52·Мир
На Филиппинах из особого вида бананов производят ткань для сумок и рюкзаков

На Филиппинах бананы сорта абака становятся важным сырьем не только для сельского хозяйства, но и для промышленности. Местные фермеры извлекают волокна из стеблей этого растения, участвуя в производстве экологически чистой ткани под названием Бананатекс.

Сначала из стеблей абаки получают волокна. После просушки их перерабатывают в прочные нити, из которых затем изготавливают ткань. Из готового материала производят сумки, рюкзаки и туристические принадлежности.

Бананатекс изготавливается из растительного сырья и обладает водоотталкивающими свойствами. Именно поэтому его используют в изделиях, предназначенных для повседневного использования.

Эксперты в области экологических материалов отмечают, что такие ткани могут стать альтернативой синтетическим продуктам на основе пластика. Их использование способствует сокращению микропластиковых отходов.

Еще один аспект проекта связан с сельским населением. Выращивание абаки позволяет филиппинским фермерам получать стабильный доход. В то же время это растение помогает в восстановлении местных лесов и защите почвы.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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