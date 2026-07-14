История, стоящая за фотографией ребенка, у которого отобрали еду

·113·Мир
История, стоящая за фотографией ребенка, у которого отобрали еду

Сделанная в 1998 году в Судане фотография во всей полноте отразила трагедию голода. Этот кадр был запечатлен известным фотографом Томом Стоддартом.

На снимке виден ребенок, который долгое время стоял в очереди, чтобы получить небольшое количество продовольственной помощи. Он был истощен от голода, его тело было крайне измождено.

По словам фотографа, ребенок полз по земле с мешком кукурузы в руках. В этот момент мимо него прошел человек, отобрал мешок и быстро скрылся.

Стоддарт запечатлел на камеру взгляд ребенка в тот самый момент. Мальчик смотрел вслед человеку, который забрал его еду. Эта сцена показывает, в каких условиях жили простые люди в Судане в то время.

В тот период в Судане продолжалась гражданская война. Конфликт между исламистским правительством и Народно-освободительной армией Судана поставил страну в тяжелое положение.

Доставка помощи в районы, где не хватало воды и продовольствия, стала затруднительной. Из-за войны пути гуманитарной помощи были перекрыты, и голод усилился.

По оценкам, в первой половине 1998 года в Судане погибло более 100 тысяч человек.

СуданТом СтоддартНародно-освободительная армия Судана
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

МИД Индии вызвал представителя посольства ИранаМИД Индии вызвал представителя посольства ИранаСегодня, 16:21Президент лично взял за руку девочку, подвергшуюся дискриминации в школе, и отвел её на занятияПрезидент лично взял за руку девочку, подвергшуюся дискриминации в школе, и отвел её на занятияСегодня, 15:43Президент Бразилии в ярости: почему самолет сборной вернулся почти пустым?Президент Бразилии в ярости: почему самолет сборной вернулся почти пустым?Сегодня, 15:03Парень, который случайно начал танцевать с пассажирами другого автобуса, стал звездой соцсетей (видео)Парень, который случайно начал танцевать с пассажирами другого автобуса, стал звездой соцсетей (видео)Сегодня, 13:42Бывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружияБывший депутат арестован после того, как в его доме нашли 439 единиц оружияСегодня, 13:38В США распространяются две опасные инфекции, десятки людей госпитализированыВ США распространяются две опасные инфекции, десятки людей госпитализированыСегодня, 13:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью