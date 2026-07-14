История, стоящая за фотографией ребенка, у которого отобрали еду

Сделанная в 1998 году в Судане фотография во всей полноте отразила трагедию голода. Этот кадр был запечатлен известным фотографом Томом Стоддартом.

На снимке виден ребенок, который долгое время стоял в очереди, чтобы получить небольшое количество продовольственной помощи. Он был истощен от голода, его тело было крайне измождено.

По словам фотографа, ребенок полз по земле с мешком кукурузы в руках. В этот момент мимо него прошел человек, отобрал мешок и быстро скрылся.

Стоддарт запечатлел на камеру взгляд ребенка в тот самый момент. Мальчик смотрел вслед человеку, который забрал его еду. Эта сцена показывает, в каких условиях жили простые люди в Судане в то время.

В тот период в Судане продолжалась гражданская война. Конфликт между исламистским правительством и Народно-освободительной армией Судана поставил страну в тяжелое положение.

Доставка помощи в районы, где не хватало воды и продовольствия, стала затруднительной. Из-за войны пути гуманитарной помощи были перекрыты, и голод усилился.

По оценкам, в первой половине 1998 года в Судане погибло более 100 тысяч человек.