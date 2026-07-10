Южная Корея открыла новую визу: кто сможет жить там 3 года?

Южная Корея создала новые возможности для иностранных специалистов. Правительство страны официально ввело визу F-1-D (Nomad), предназначенную для иностранцев, работающих удаленно, то есть «цифровых кочевников».

Согласно новому порядку, владельцы этой визы могут продолжать работать удаленно на свою зарубежную компанию, проживая при этом в Южной Корее. Данная виза не требует трудоустройства внутри страны и предназначена именно для тех, кто хочет совмещать работу и путешествия.

Ранее виза F-1-D действовала в тестовом режиме с января 2024 года по май 2026 года. Теперь же правительство решило выдавать её на постоянной основе и на упрощенных условиях.

В соответствии с обновленными правилами, требования к доходу заявителей были смягчены. Теперь учитываются возраст претендента, регион, в котором он планирует проживать, и намерение переехать в районы с сокращающимся населением. Например, иностранцы в возрасте 18–34 лет, планирующие жить за пределами Сеула, Инчхона и провинции Кёнги, смогут получить эту визу, если их доход равен размеру валового национального дохода на душу населения за прошлый год. В 2025 году этот показатель составил 36 963 доллара США.

Как отметил министр юстиции Южной Кореи Чон Сон Хо, данная программа запущена с целью привлечения в страну креативных и высококвалифицированных специалистов, знакомства их с корейским образом жизни и стимулирования их вклада в развитие страны в будущем.

Еще одно важное новшество — максимальный срок пребывания в стране по этой визе был увеличен с двух до трех лет.

В настоящее время число стран, внедряющих подобные программы, растет. Эстония, Португалия, Испания, Казахстан и Грузия также предлагают специальные визы для иностранцев, работающих удаленно. По мнению экспертов, конкуренция за «цифровых кочевников» в ближайшие годы будет только усиливаться.