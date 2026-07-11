SpaceX построит в космосе гигантский дата-центр для искусственного интеллекта

·29·Технологии
SpaceX построит в космосе гигантский дата-центр для искусственного интеллекта

Компания SpaceX под руководством Илона Маска в рамках проекта Старминд раскрыла технические характеристики спутников нового поколения AI1, предназначенных для вычислений в области искусственного интеллекта (AI) в космосе. Эти устройства сформируют в орбитальном пространстве гигантский дата-центр, что позволит снизить нагрузку на наземные серверы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, каждый спутник AI1 будет обладать вычислительной мощностью от 120 kW до 150 кВт. Для сравнения, этот показатель сопоставим с мощностью современных серверных стоек на Земле. Такая высокая производительность позволит обрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта непосредственно в космосе.

Технология высотой с семиэтажный дом

Ожидается, что размеры устройств AI1 будут значительно больше существующих спутников Starlink. Их высота будет сопоставима с семиэтажным домом, а общая длина солнечных панелей составит 70 метров. Для вывода таких гигантских конструкций на орбиту SpaceX планирует использовать свою мощнейшую ракетную систему Starship.

Поскольку традиционные системы охлаждения, такие как вентиляторы, не работают в космосе, инженеры внедрят технологию жидкостного охлаждения. Радиаторы общей площадью 110 квадратных метров будут отводить избыточное тепло в космическое пространство. Кроме того, аппараты получат специальную защитную оболочку от микрометеоритов и космического мусора.

Преимущества проекта Старминд

По мнению специалистов SpaceX, космические дата-центры обладают рядом преимуществ перед наземными:

  • Возможность непрерывного и эффективного использования солнечной энергии;
  • Отсутствие вреда для экологического баланса Земли и водных ресурсов (используемых для охлаждения);
  • Сверхбыстрый обмен данными через лазерные каналы.
В рамках проекта данные будут передаваться на Землю через инфраструктуру Starlink. Компания уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (ФКК) на создание системы Старминд, которая может включать до 1 миллиона спутников. В настоящее время запрос находится на рассмотрении.

Как сообщает иксбт.ком, первый запуск прототипов AI1 запланирован на начало 2027 года. В дальнейшем для массового производства этих устройств будет запущен новый завод под названием Гигасат. Этот шаг может превратить SpaceX не только в интернет-провайдера, но и в ключевого игрока глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта.

SpaceXСунъий интеллектStarshipStarmindТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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