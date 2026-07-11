Разамбек Джамалов одержал победу в Грузии: в финале повержен американский соперник

Узбекский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Парижа-2024 Разамбек Джамалов стал победителем престижного турнира RAF, проходящего в Грузии. В финале наш соотечественник провел напряженный поединок против американца Джарретта Джейкса.

Судьба решающей схватки оставалась неясной до последних очков, но Джамалов в очередной раз доказал, что умеет сохранять хладнокровие под давлением на крупных соревнованиях.

Финал прошел в упорной борьбе

Разамбек Джамалов уверенно прошел весь турнирный путь, добравшись до финала.

В решающем поединке ему противостоял представитель США Джарретт Джейкс. Борьба была бескомпромиссной и равной.

В итоге узбекский спортсмен одержал победу со счетом 3:2 и завоевал главный приз турнира.

Олимпийский чемпион вновь подтвердил свой уровень

Разамбек Джамалов продолжает показывать высокие результаты и после завоевания чемпионского титула на Олимпиаде в Париже-2024.

Эта победа в Грузии еще больше укрепила его авторитет на международной арене и стала хорошим показателем подготовки к следующим крупным соревнованиям.

Очередной золотой результат для Узбекистана

Победа Джамалова стала еще одним важным достижением для школы борьбы Узбекистана.

Особенно победа над сильным американским соперником в финале показала, что наш соотечественник находится на высоком техническом и психологическом уровне.

Теперь основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы Разамбек Джамалов сохранил этот темп и на следующих международных турнирах.