Разамбек Джамалов одержал победу в Грузии: в финале повержен американский соперник
Узбекский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Парижа-2024 Разамбек Джамалов стал победителем престижного турнира RAF, проходящего в Грузии. В финале наш соотечественник провел напряженный поединок против американца Джарретта Джейкса.
Судьба решающей схватки оставалась неясной до последних очков, но Джамалов в очередной раз доказал, что умеет сохранять хладнокровие под давлением на крупных соревнованиях.
Финал прошел в упорной борьбе
Разамбек Джамалов уверенно прошел весь турнирный путь, добравшись до финала.
В решающем поединке ему противостоял представитель США Джарретт Джейкс. Борьба была бескомпромиссной и равной.
В итоге узбекский спортсмен одержал победу со счетом 3:2 и завоевал главный приз турнира.
Олимпийский чемпион вновь подтвердил свой уровень
Разамбек Джамалов продолжает показывать высокие результаты и после завоевания чемпионского титула на Олимпиаде в Париже-2024.
Эта победа в Грузии еще больше укрепила его авторитет на международной арене и стала хорошим показателем подготовки к следующим крупным соревнованиям.
Очередной золотой результат для Узбекистана
Победа Джамалова стала еще одним важным достижением для школы борьбы Узбекистана.
Особенно победа над сильным американским соперником в финале показала, что наш соотечественник находится на высоком техническом и психологическом уровне.
Теперь основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы Разамбек Джамалов сохранил этот темп и на следующих международных турнирах.
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