Охота на «закладчиков» в Ташкенте: пресечен сбыт наркотических средств
В Ташкенте в рамках оперативно-профилактических мероприятий была пресечена деятельность лиц, занимавшихся распространением наркотических средств путем создания «закладок». В ходе специальных рейдов, проведенных сотрудниками ГУВД столицы, несколько граждан были задержаны с поличным. Zamin.uz представляет подробности происшествия.
Подозрительная ситуация в махалле Ийк-ота
Сотрудники патрульно-постовой службы, несшие службу на территории махалли Ийк-ота Бектемирского района, обратили внимание на подозрительное поведение двух граждан и решили провести их проверку.
В ходе личного досмотра, проведенного с участием понятых, у них было обнаружено 43 пакетика с наркотическим веществом, готовых к сбыту.
Продолжение оперативных мероприятий и новые задержания
В ходе специальных мероприятий оперативные сотрудники районного ОВД продолжили поисковые и следственные действия.
В результате был задержан еще один фигурант, причастный к данной преступной цепочке.
При нем было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 15 пакетиков с расфасованными наркотиками.
Возбуждено уголовное дело
По выявленным фактам в установленном порядке возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в совершении правонарушения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия.
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