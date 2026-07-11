Охота на «закладчиков» в Ташкенте: пресечен сбыт наркотических средств

·26·Общество
Охота на «закладчиков» в Ташкенте: пресечен сбыт наркотических средств

В Ташкенте в рамках оперативно-профилактических мероприятий была пресечена деятельность лиц, занимавшихся распространением наркотических средств путем создания «закладок». В ходе специальных рейдов, проведенных сотрудниками ГУВД столицы, несколько граждан были задержаны с поличным. Zamin.uz представляет подробности происшествия.

Подозрительная ситуация в махалле Ийк-ота

Сотрудники патрульно-постовой службы, несшие службу на территории махалли Ийк-ота Бектемирского района, обратили внимание на подозрительное поведение двух граждан и решили провести их проверку.

  • В ходе личного досмотра, проведенного с участием понятых, у них было обнаружено 43 пакетика с наркотическим веществом, готовых к сбыту.

Продолжение оперативных мероприятий и новые задержания

В ходе специальных мероприятий оперативные сотрудники районного ОВД продолжили поисковые и следственные действия.

  • В результате был задержан еще один фигурант, причастный к данной преступной цепочке.

  • При нем было обнаружено и изъято в качестве вещественных доказательств 15 пакетиков с расфасованными наркотиками.

Возбуждено уголовное дело

По выявленным фактам в установленном порядке возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в совершении правонарушения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия.

ТошкентБектемирZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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