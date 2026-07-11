Куртуа может покинуть сборную Бельгии: вратарь озвучил неожиданное решение

·48·Спорт
Куртуа может покинуть сборную Бельгии: вратарь озвучил неожиданное решение

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа сообщил, что планирует временно приостановить выступления за национальную команду. 34-летний голкипер заявил, что может пропустить Лигу наций, а впоследствии вернуться перед отборочным циклом Евро-2028.

Самое интересное, что Куртуа не исключил вероятность того, что четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Испании может стать для него последним в составе сборной.

Куртуа может пропустить Лигу наций

Вратарь «Реала» открыто заявил, что в ближайшее время может не появиться в составе сборной Бельгии.

«Посмотрим. Возможно, я не буду участвовать в Лиге наций, так как это не самый важный турнир», — сказал Куртуа.

По его словам, окончательное решение пока не принято.

Возможное возвращение в отборе на Евро-2028

Куртуа не намерен полностью разрывать связь с национальной командой. Он упомянул вариант возвращения в сборную перед отборочным этапом Евро-2028.

«Может быть, я вернусь к отборочному этапу Евро-2028. Но окончательное решение все равно остается за федерацией», — отметил он.

Эти слова показывают, что вратарь не ставит точку в своей карьере, а лишь задумывается о временной паузе.

Матч против Испании может стать последним

Наиболее резкое заявление Куртуа сделал после четвертьфинального матча ЧМ-2026 против Испании.

«Сегодняшняя игра может стать для меня последней в составе сборной», — сказал он.

Ожидается, что это заявление вызовет широкую дискуссию среди бельгийских болельщиков.

Серьезная потеря для Бельгии

Тибо Куртуа на протяжении многих лет является основным вратарем и одним из лидеров сборной Бельгии. Его возможная пауза может серьезно повлиять на оборону команды и планы на крупные турниры.

Теперь главный вопрос — пропустит ли Куртуа только Лигу наций или матч против Испании действительно стал его последней игрой за сборную Бельгии?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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