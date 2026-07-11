Большая шахматная дуэль в Майами: Узбекистан сыграет против звезд США

27–28 июля текущего года в Майами состоится грандиозное событие для поклонников шахматного мира. Национальные сборные Узбекистана и США сразятся в форматах рапид и блиц.

Если взглянуть на составы, то с обеих сторон собраны сильнейшие гроссмейстеры мира. Именно поэтому ожидается, что эта товарищеская встреча станет гораздо более серьезным противостоянием, чем обычный контрольный матч.

Сборная США выступит «звездным» составом

В составе хозяев на поле выйдут известные имена шахматного мира.

Состав сборной США:

Левон Аронян — 2724;

Уэсли Со — 2765;

Фабиано Каруана — 2792;

Хикару Накамура — 2792;

Леньер Домингес — 2732, запасной.

Особенно участие Каруаны и Накамуры еще больше подогревает интерес к матчу.

Узбекистан также везет своих сильнейших игроков

Сборная Узбекистана также примет участие в Майами в составе своих ведущих гроссмейстеров.

Состав:

Жавохир Синдаров — 2777;

Нодирбек Абдусатторов — 2766;

Нодирбек Якуббоев — 2685;

Шамсиддин Вохидов — 2655;

Мухиддин Мадаминов — 2611, запасной.

Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов по рейтингу стоят очень близко к ведущим шахматистам США. Это говорит о том, что в партиях будет острая и равная борьба.

Кто окажется сильнее в рапиде и блице?

Встреча пройдет в форматах рапид и блиц. В этих форматах решающее значение имеют быстрота мышления, правильное распределение времени и принятие точных решений под давлением.

В составе США есть игроки с огромным опытом в быстрых шахматах, такие как Накамура и Со. С узбекской стороны Абдусатторов и Синдаров в последние годы упоминаются в числе сильнейших молодых гроссмейстеров.

Когда состоится матч в Майами?

Товарищеская встреча между сборными Узбекистана и США пройдет 27–28 июля в городе Майами.

Теперь главная интрига одна: молодая и стремительная команда Узбекистана, какой результат покажет против опытных звезд США?