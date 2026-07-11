Большая шахматная дуэль в Майами: Узбекистан сыграет против звезд США
27–28 июля текущего года в Майами состоится грандиозное событие для поклонников шахматного мира. Национальные сборные Узбекистана и США сразятся в форматах рапид и блиц.
Если взглянуть на составы, то с обеих сторон собраны сильнейшие гроссмейстеры мира. Именно поэтому ожидается, что эта товарищеская встреча станет гораздо более серьезным противостоянием, чем обычный контрольный матч.
Сборная США выступит «звездным» составом
В составе хозяев на поле выйдут известные имена шахматного мира.
Состав сборной США:
Левон Аронян — 2724;
Уэсли Со — 2765;
Фабиано Каруана — 2792;
Хикару Накамура — 2792;
Леньер Домингес — 2732, запасной.
Особенно участие Каруаны и Накамуры еще больше подогревает интерес к матчу.
Узбекистан также везет своих сильнейших игроков
Сборная Узбекистана также примет участие в Майами в составе своих ведущих гроссмейстеров.
Состав:
Жавохир Синдаров — 2777;
Нодирбек Абдусатторов — 2766;
Нодирбек Якуббоев — 2685;
Шамсиддин Вохидов — 2655;
Мухиддин Мадаминов — 2611, запасной.
Жавохир Синдаров и Нодирбек Абдусатторов по рейтингу стоят очень близко к ведущим шахматистам США. Это говорит о том, что в партиях будет острая и равная борьба.
Кто окажется сильнее в рапиде и блице?
Встреча пройдет в форматах рапид и блиц. В этих форматах решающее значение имеют быстрота мышления, правильное распределение времени и принятие точных решений под давлением.
В составе США есть игроки с огромным опытом в быстрых шахматах, такие как Накамура и Со. С узбекской стороны Абдусатторов и Синдаров в последние годы упоминаются в числе сильнейших молодых гроссмейстеров.
Когда состоится матч в Майами?
Товарищеская встреча между сборными Узбекистана и США пройдет 27–28 июля в городе Майами.
Теперь главная интрига одна: молодая и стремительная команда Узбекистана, какой результат покажет против опытных звезд США?
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