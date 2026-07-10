Али Хаменеи похоронен в закрытом формате: таинственный новый лидер и Иран на пороге войны

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Церемония похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи прошла в городе Мешхед в строго закрытом формате. Прощальные мероприятия с лидером, погибшим в результате авиаудара США и Израиля по его резиденции, длились шесть дней. В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась, начался обмен прямыми военными ударами между США и Ираном. Zamin.уз собрал самые важные подробности этого исторического и тревожного процесса.

Последнее пристанище: Священная усыпальница и 20-миллионный траур

Али Хаменеи был похоронен на территории мавзолея Имама Резы в городе Мешхед, который считается одним из самых священных мест паломничества для мусульман-шиитов. Вместе с ним здесь были преданы земле и члены его семьи, погибшие во время авиаудара. Примечательно, что в этом же комплексе был похоронен бывший президент Ирана Ибрагим Раиси, погибший в результате крушения вертолета в 2024 году.

Траурные мероприятия прошли в нескольких городах, включая Тегеран, Кум, а также священные для шиитов иракские города Наджаф и Кербела. Согласно официальным данным, только в церемонии прощания в Тегеране приняли участие до 20 миллионов человек.

Почему новый лидер Моджтаба Хаменеи не появляется на публике?

Хотя пост верховного лидера перешел к сыну Али Хаменеи — Моджтабе Хаменеи, он ни разу не появлялся на публике с момента авиаудара, произошедшего 28 февраля. Он не вышел к людям даже в дни траура. Международные СМИ выдвигают две основные версии его длительного отсутствия:

Первая версия: Он мог получить тяжелые ранения во время того самого авиаудара, в результате которого погиб его отец, однако сохранил способность исполнять свои обязанности.

Вторая версия: Из-за угрозы новых покушений со стороны Израиля иранские спецслужбы серьезно ограничили его появление на публике в целях обеспечения безопасности нового лидера.

По сообщению иранского агентства Фарс, первое официальное выступление нового лидера ожидается 19 июля на поминальной церемонии в городе Кум. Планируется, что там Моджтаба Хаменеи выступит с речью, посвященной памяти отца.

Ближний Восток в огне: Трамп прекратил переговоры

Президент США Дональд Трамп объявил о недельной паузе в переговорах в связи с трауром в Иране и признал, что поток людей оказался больше ожидаемого. Однако всего через два дня ситуация оказалась на грани взрыва.

Хроника военных столкновений: Иран нанес удары по нескольким танкерам в Ормузском проливе, объяснив это тем, что суда двигались без согласования с Тегераном.

В ответ США нанесли авиаудары по прибрежным объектам Корпуса стражей исламской революции.

Иран, в свою очередь, нанес ракетные удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте.

В ходе саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп жестко заявил, что никакого режима прекращения огня с Ираном не существует и у него нет намерений проводить дальнейшие переговоры с Тегераном. Несмотря на это, представители администрации США заявляют, что, несмотря на интенсивный обмен военными ударами, скрытые дипломатические контакты между сторонами все еще продолжаются.