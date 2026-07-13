В Джизаке арестован заложенный автомобиль BMW

·31·Общество
В Джизаке арестован заложенный автомобиль BMW

В производстве Джизакского городского отдела Бюро принудительного исполнения находился исполнительный документ о взыскании с должника 130 миллионов сумов в пользу микрофинансовой организации «Алфа микромолия».

В ходе исполнительных действий государственный исполнитель наложил арест на автомобиль марки BMW, который был оставлен должником в качестве залога по кредиту.

Несмотря на неоднократные разъяснения должнику о необходимости добровольного исполнения требований судебного акта и погашения задолженности в установленный срок, требования исполнительного документа выполнены не были. В связи с этим, в соответствии с требованиями законодательства, залоговое имущество было арестовано и оформлено в установленном порядке для проведения дальнейших исполнительных действий.

Бюро принудительного исполнения призывает граждан и юридических лиц своевременно исполнять требования судебных актов и иных исполнительных документов.

ЖиззахBMWАльфа МикромолияМажбурий ижро бюроси
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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