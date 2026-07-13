В Бодруме в ресторане застрелили 28-летнего мужчину

В популярном курортном районе Бодрум турецкой провинции Мугла в ночь на 13 июля произошло вооруженное нападение, унесшее жизнь человека. В результате стрельбы в ресторане погиб 28-летний Мухаммер Билик. Об этом сообщает издание Кумхуриет.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в одном из ресторанов на побережье Битез около 00:30 по местному времени. Мухаммер Билик ужинал в компании троих знакомых, когда отошел в туалет. В момент, когда он возвращался к своему столику, неизвестный произвел в него несколько выстрелов с близкого расстояния.

Отмечается, что преступник сразу после нападения покинул территорию ресторана. Он сел на мотоцикл, ожидавший его на соседней улице, и скрылся с места происшествия вместе с сообщником.

Звуки выстрелов вызвали панику среди других посетителей ресторана. Люди в страхе начали покидать заведение в поисках безопасного места. После этого о случившемся было оперативно сообщено в полицию и службы экстренной медицинской помощи.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть Мухаммера Билика от полученных огнестрельных ранений на месте происшествия. Территория была полностью оцеплена полицией, начались работы по сбору улик. Прокуратура Бодрума начала официальное расследование по факту данного убийства.

Согласно результатам предварительного следствия, подозреваемый перед совершением преступления заходил в несколько ресторанов и развлекательных заведений на побережье Битез в поисках Мухаммера Билика. Это усиливает предположения о том, что нападение могло быть спланированным заранее.

В настоящее время полиция продолжает масштабные поисковые мероприятия по установлению личности подозреваемого и его задержанию. В интересах следствия дополнительная информация о возможных причинах инцидента пока не разглашается.