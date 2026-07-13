Андони Ираола сделал заявление о новых трансферах и составе Ливерпуля

·25·Спорт
Андони Ираола сделал заявление о новых трансферах и составе Ливерпуля

Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола впервые встретился с представителями СМИ после того, как возглавил мерсисайдцев. Специалист остановился на трансферной стратегии клуба и летних планах, сообщив, что работа по усилению состава команды идет полным ходом. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает об этом.

После трансферов Виктора Муньоса и Жереми Жаке, присоединившихся к команде в межсезонье, многие ожидали снижения активности «Ливерпуля». Однако Ираола подчеркнул, что для конкурентоспособности на всех фронтах команде нужны новые имена. По словам тренера, руководство клуба и скаутская служба в настоящее время ведут переговоры по нескольким направлениям.

Трансферный рынок и участие тренера

В интервью, данном на тренировочной базе АКсА, Андони Ираола не скрывал, что как тренер хочет видеть новых игроков с первого дня тренировок. «Мы уже подписали двух футболистов, но прекрасно понимаем, что нам необходимо расширять состав. Сейчас мы работаем над этим. Как тренер, я хотел бы, чтобы все футболисты были со мной с первого дня, но я понимаю, что правила трансферного рынка немного иные», — сказал специалист.

Примечательно, что Ираола не просто ждет вариантов, предложенных спортивным директором, а непосредственно участвует в селекционном процессе. Он дает свои рекомендации при выборе игроков, чей профиль соответствует философии команды. Это свидетельствует о том, что «Ливерпуль» намерен показывать более агрессивный и системный футбол в следующем сезоне.

Командная атмосфера и связь с футболистами

Помимо трансферов, новый тренер уже успел наладить связь с текущим составом. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с игроками «Ливерпуля», участвовавшими в чемпионате мира 2026 года. Ираола отметил важность создания условий для психологического восстановления игроков, которые выбыли из турнира и сейчас находятся в отпуске.

«Я разговаривал с ребятами, которые участвовали в чемпионате мира. Я не беспокоил их во время турнира, чтобы они не отвлекались, но с теми, кто покинул соревнование, мы провели содержательные беседы. Я также близко познакомился с персоналом, работающим на базе. Наша цель — создать позитивную атмосферу, в которой футболисты смогут показывать свой самый высокий уровень», — добавил Ираола.

Для болельщиков «Ливерпуля» эти заявления являются признаком того, что команда серьезно готовится к новой эре. На фоне острой конкуренции в Английской Премьер-лиге и на европейской арене результаты ближайших месяцев покажут, насколько успешным будет новый проект под руководством Ираолы.

ЛиверпульАндони ИраолаТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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