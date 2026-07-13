В Уртачирчике из-за кредитной задолженности заложенный дом выставлен на аукцион

·0·Общество
В Уртачирчике из-за кредитной задолженности заложенный дом выставлен на аукцион

На основании исполнительного листа Чирчикского межрайонного суда по гражданским делам в производство Ташкентского областного управления Бюро принудительного исполнения поступил документ о взыскании с должника Т.К. в пользу взыскателя ЧАКБ «Davrbank» кредитной задолженности в размере 216 272,6 тыс. сумов, а также об обращении взыскания на залоговое имущество — жилой дом, принадлежащий Т.К., расположенный по адресу: Ташкентская область, Уртачирчикский район, махалля «Юкориовул», улица Янги Тулкин, с земельным участком площадью 600 кв. метров, площадью застройки 140 кв. метров и жилой площадью 48,37 кв. метров.

В ходе проведенных исполнительных действий, в связи с невыполнением должником требований исполнительного документа, залоговое имущество, принадлежащее гражданину Т.К., было описано, а должник предупрежден о том, что в случае неуплаты задолженности взыскание будет обращено на данное имущество.

Несмотря на это, поскольку кредитная задолженность не была погашена, на основании решения инспектора отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Ташкентского областного управления Бюро, данное залоговое имущество было выставлено на электронный онлайн-аукцион по оценочной стоимости 200 000,0 тыс. сумов, указанной в договоре залога.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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