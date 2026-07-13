Неформальный сектор выполнил строительные работы на 26,7 трлн сумов за пять месяцев
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В январе–мае 2026 года в Узбекистане неформальным сектором были выполнены строительные работы на сумму 26,7 трлн сумов. Об этом сообщило Национальное статистическое агентство.
Согласно данным комитета, этот показатель вырос на 14,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Доля неформального сектора в общем объеме строительных работ составила 25,4 процента. То есть почти четверть всех строительных работ в стране пришлась на этот сектор.
Наибольшая доля в объеме строительных работ пришлась на малые предприятия и микрофирмы. Ими были выполнены работы на сумму 50,8 трлн сумов, что составляет 48,5 процента от общего объема.
Крупные строительные организации выполнили работы на 27,4 трлн сумов. Их доля составила 26,1 процента.
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