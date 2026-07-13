Двум планетам официально присвоены имена узбекских ученых

В науке Узбекистана произошло еще одно важное и радостное событие. Согласно решению Международного астрономического союза, двум малым планетам (астероидам) были официально присвоены имена двух ученых Астрономического института Академии наук Республики Узбекистан — Камолиддина Эргашева и Отабека Бурхонова. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук Узбекистана.

Отмечается, что данное решение было утверждено официальным заявлением, опубликованным 9 июля 2026 года Комитетом по номенклатуре малых тел (ВГСБН) при Международном астрономическом союзе. Новые названия были официально опубликованы в 6-м томе, выпуске 11 бюллетеня ВГСБН.

После этого в международных астрономических каталогах данные небесные тела будут зарегистрированы под номерами (131358) «Камолергашев» и (121339) «Отабекбурхонов» и в дальнейшем будут именоваться именно этими официальными названиями.

Сообщается, что астероид, первоначально зарегистрированный в международных каталогах под номером 2001 КА2 был открыт чешскими астрономами 19 мая 2001 года в обсерватории Ондřеджов в Чехии. Позже этому небесному телу было присвоено имя «Камолергашев» в честь старшего научного сотрудника Астрономического института Камолиддина Эргашева.

В официальном комментарии подчеркивается, что Камолиддин Эргашев занимается исследованием астероидов в Астрономическом институте с 2007 года. В 2024 году он получил степень доктора философии (ФД) в этой области. Научные работы ученого посвящены фотометрии астероидов, анализу их кривых блеска, определению физических характеристик, а также наблюдению за парами, кластерами и двойными системами астероидов.

Второй астероид, ранее зарегистрированный в международных каталогах под временным обозначением 1999 ТО15 был обнаружен чешскими астрономами 13 октября 1999 года. Теперь это небесное тело будет называться в честь заведующего лабораторией Астрономического института Отабека Бурхонова именем «Отабекбурхонов» именоваться.

В официальной информации указано, что Отабек Бурхонов ведет научную деятельность в Астрономическом институте имени Мирзо Улугбека с 2000 года. В 2005 году он получил степень кандидата наук. Его исследования включают оптическую фотометрию, анализ кривых блеска астероидов, переменные звезды, гравитационно-линзированные квазары, а также последующие оптические наблюдения гамма-всплесков на обсерватории Майданак.

Академия наук отмечает, что присвоение имен ученых астероидам свидетельствует о международном признании их многолетнего научного труда и достойного вклада в развитие мировой астрономии. Утвержденные названия теперь становятся официальной частью международной астрономической номенклатуры и в дальнейшем будут использоваться в научных статьях, каталогах и эфемеридах.

Академия наук оценила это событие как важное и почетное достижение для астрономии Узбекистана, искренне поздравив Камолиддина Эргашева и Отабека Бурхонова с международным признанием. Им также пожелали новых научных открытий, успешных наблюдений и еще больших успехов в будущих исследованиях.

Для справки: ранее эти два ученых также были награждены премией NASA Груп Ачиевемент Авард за активное участие и достойный вклад в рамках программы планетарной обороны NASA.