Харви Эллиотт вернулся в «Ливерпуль»: Андони Ираола высказался о будущем футболиста

Новый главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола положил конец неопределенности вокруг полузащитника Харви Эллиотта. 23-летний футболист, который провел прошлый сезон в аренде в «Астон Вилле», но остался без игровой практики из-за неожиданных пунктов контракта, досрочно вернулся на «Энфилд». Ираола подчеркнул, что будущее молодого таланта в «Ливерпуле» по-прежнему выглядит многообещающим. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает издание Goal.com, карьера Харви Эллиотта в бирмингемском клубе стала жертвой финансовых и юридических ограничений, а не спортивных принципов. Когда футболист переходил в «Астон Виллу», в контракте было прописано обязательство выкупа за 30 миллионов фунтов стерлингов при достижении определенного количества сыгранных матчей. Руководство «Виллы» решило исключить игрока из состава, чтобы избежать выплаты этой суммы.

Неудача в аренде и отношение тренера

Эта ситуация была признана одной из самых неудачных сделок сезона в Английской Премьер-лиге. В команде под руководством Унаи Эмери Эллиотт провел всего 109 минут. Даже сам Эмери извинился перед футболистом, назвав ситуацию «постыдной». Несмотря на это, Андони Ираола высоко оценивает психологическое состояние и рвение игрока на тренировках.

«Конечно, Харви останется с нами. Я увидел в его глазах огромное желание проявить себя. У него будет шанс во время предсезонной подготовки. Команде нужны такие мастеровитые игроки, как Эллиотт, и его раннее возвращение — хороший сигнал для нас», — подчеркнул испанский специалист.

По словам Ираолы, Эллиотт должен принять сложный период прошлого сезона как урок. Тренер выразил уверенность, что футболист извлечет пользу из этого негативного опыта и будет работать еще усерднее, чтобы завоевать место в основном составе «Ливерпуля». В настоящее время игрок занимается восстановлением физической формы в тренировочном центре АКсА.

Планы на новый сезон

Руководство «Ливерпуля» доверило команду Андони Ираоле после отставки Арне Слота. Новый тренер провел первую неделю своей работы, изучая возможности молодежной команды (У21) и футболистов, вернувшихся из аренды. Это отличная возможность для Эллиотта начать все с чистого листа под руководством нового тренера и напомнить о своей яркой игре на молодежном чемпионате Европы 2025 года.

Для мерсисайдцев это трансферное окно и предсезонные сборы крайне важны с точки зрения оптимизации состава. Ожидается, что универсальность Эллиотта, способного играть как в центре, так и на фланге, пригодится в тактических схемах Ираолы. Болельщики же ждут, что полузащитник, на которого возлагались большие надежды, вернется на свой прежний уровень.