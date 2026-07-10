Девушки-двойники Эрлинга Холанда становятся популярными в соцсетях

В последние дни в социальных сетях участились публикации о девушках, похожих на Эрлинга Холанда. Тот факт, что среди двойников норвежского нападающего есть и женщины, активно обсуждается пользователями.

Одной из них является девушка по имени Эмма Уиллман. Под её видео многие пользователи пишут, что внешне она напоминает Эрлинга Холанда. В комментариях встречаются как шутки, так и серьезные мнения об этом сходстве.

Говорят, что и сам Холанд не остается равнодушным к таким сравнениям. Были случаи, когда футболист реагировал на публикации о своих двойниках.

В качестве еще одного двойника упоминается 24-летняя российская модель. Она выкладывает на своей странице видео, где пародирует Холанда. Сообщается, что один из таких роликов набрал более 50 миллионов просмотров за сутки.

Подобные видео быстро распространяются как среди футбольных фанатов, так и среди обычных пользователей. Уникальная внешность Эрлинга Холанда становится еще одним поводом для шуток и сравнений на эту тему.