Разбилось окно во время полета: пассажира вытянуло наружу

На борту самолета авиакомпании Рянаир , следовавшего из Греции в Германию, произошло опасное происшествие. Вскоре после взлета стекло иллюминатора было повреждено, что привело к резкой разгерметизации салона. В результате одного из пассажиров частично вытянуло наружу.

Сообщается, что инцидент произошел 10 июля на борту самолета Boeing 737 , выполнявшего рейс из города Салоники в немецкий аэропорт Мемминген. После случившегося экипаж принял решение немедленно развернуть самолет и совершить экстренную посадку в аэропорту Салоников.

По предварительным данным, пострадавший пассажир является гражданином Сербии. Его экстренно доставили в Университетскую больницу АХЭПА в Салониках. Власти заявили, что его жизни ничего не угрожает, а врачи оценивают степень полученных травм.

Согласно информации сербских СМИ, во время разгерметизации голову и плечи пассажира вытянуло за пределы самолета. Другие пассажиры в салоне успели схватить его и втащить обратно внутрь.

Рянаир подтвердила, что из-за инцидента самолет благополучно приземлился в Салониках, а все пассажиры были возвращены в терминал аэропорта. Компания пока не дала точных комментариев о причинах повреждения окна.

В настоящее время Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (ФАА) участвуют в расследовании происшествия.

По данным местных СМИ, в начале полета одна из деталей двигателя могла отделиться и ударить по стеклу самолета, что и вызвало резкую разгерметизацию салона.

Стоит напомнить, что в 2018 году с самолетом Boeing 737 НГ уже происходил похожий трагический случай. Тогда из-за поврежденного окна пассажирку вытянуло наружу, и она погибла. После того инцидента требования к авиационной безопасности были значительно ужесточены.