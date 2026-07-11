Гарри Кейн о гольфе с Дональдом Трампом: Это был сюрреалистичный опыт

·0·Спорт
Гарри Кейн о гольфе с Дональдом Трампом: Это был сюрреалистичный опыт

Капитан сборной Англии и нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Футболист назвал эту встречу «сюрреалистичным опытом» и высоко оценил спортивные навыки 80-летнего политика. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Гарри Кейн, готовящийся к четвертьфинальному матчу чемпионата мира против Норвегии, раскрыл детали этой встречи на пресс-конференции в Майами. По его словам, игра состоялась около 18 месяцев назад, когда футболист отдыхал в районе Палм-Бич. Кейн отметил, что личное приглашение от президента невозможно было отклонить, и признался, что был впечатлен физической формой и точностью ударов политика.

Мастерство президента в гольфе

«Когда президент приглашает вас куда-то, трудно отказать. Встреча и игра в гольф с ним стали поистине уникальным опытом. Честно говоря, он играет очень хорошо. Я мечтаю, чтобы в его возрасте я мог играть на таком же уровне», — приводит слова Гарри Кейна издание иксбт.ком.

Дональд Трамп, в свою очередь, также оставил положительный отзыв о Гарри Кейне на своей платформе Truth Social. После победы сборной Англии над Мексикой в 1/8 финала со счетом 3:2, Трамп похвалил футболиста как личность и профессионала, назвав его «замечательным человеком и искусным гольфистом».

Визит Дэвида Бекхэма в сборную

В лагере сборной Англии в центре внимания не только новости о политиках, но и поддержка со стороны легендарных футболистов. Сэр Дэвид Бекхэм навестил «Трех львов», проводящих тренировки на базе «Интер Майами». Этот визит стал дополнительным источником мотивации для игроков перед важным матчем.

Гарри Кейн сообщил, что постоянно поддерживает связь с Бекхэмом, и легендарный полузащитник пишет ему практически после каждой игры. «Он пожелал нам удачи. Дэвид — преданный болельщик Англии, и мы все знаем, как много для него значило защищать честь сборной и носить капитанскую повязку», — добавил нападающий.

В настоящее время сборная Англии сосредоточена на решающем матче против Норвегии. Ожидается, что психологическое состояние таких лидеров, как Гарри Кейн, и атмосфера внутри команды станут ключевыми факторами для выхода в следующий этап турнира. Футбольная общественность с большим интересом следит не только за событиями на поле, но и за яркими встречами звезд за его пределами.

Гарри КейнДоналд ТрумпАнглияФутболГольф
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