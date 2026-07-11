Ужасное убийство в Британии: известная политик Энн Уиддекомб убита в собственном доме

·64·Мир
Ужасное убийство в Британии: известная политик Энн Уиддекомб убита в собственном доме

В Великобритании в собственном доме была найдена убитой известная политик, бывший член парламента Энн Уиддекомб, прославившаяся своими правыми консервативными взглядами. Это шокирующее событие потрясло политические круги всей страны. Хотя полиция уже задержала 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве, на данный момент сообщается, что преступление не связано с политическими мотивами или терроризмом. Zamin.уз собрал подробности преступления и реакцию британского руководства.

Подробности убийства и подозреваемый

Британские правоохранительные органы обнародовали первые официальные данные по поводу случившегося:

  • Тело 78-летней Энн Уиддекомб было обнаружено 9 июля в её доме в деревне Хейтор-Вейл, расположенной недалеко от национального парка Дартмур в графстве Девон на юго-западе Англии.

  • Правоохранительные органы официально сообщили о происшествии 10 июля, после задержания подозреваемого.

  • 26-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, был арестован в городе Ньютон-Эббот.

  • По словам главного констебля полиции Девона и Корнуолла Мэтта Лонгмана, погибшая получила тяжелые телесные повреждения.

  • Полиция сообщила, что подозреваемый является гражданином Великобритании, и сделала предварительный вывод о том, что данное преступление не является террористическим актом или преступлением на политической почве. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Кем была Энн Уиддекомб? (Политическая деятельность)

Энн Уиддекомб была известна на британской политической арене своими бескомпромиссными и твердыми взглядами:

  • Работа в парламенте: Она была депутатом Палаты общин от Консервативной партии в 1987–2010 годах.

  • Роль в правительстве: В 1990–1997 годах занимала должности заместителя министра в сферах социального обеспечения, занятости и внутренних дел в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.

  • Твердая позиция: Она выступала против расширения прав женщин на аборты и легализации эвтаназии, однако была сторонницей восстановления смертной казни в стране.

  • Брекзит и последние годы: После ухода из парламента участвовала в популярных телевизионных реалити-шоу. Позже стала членом Европарламента от Брексит Партй, возглавляемой Найджелом Фаражем. С 2023 года являлась активным представителем и спикером партии Реформ УК, известной своей жесткой антимиграционной политикой.

Реакция официального Лондона: страна в шоке

После смерти политика действующие и бывшие руководители Великобритании выразили свои соболезнования:

Кир Стармер (премьер-министр Великобритании): «Это ужасная новость. Выражаю соболезнования её семье и близким. Энн Уиддекомб долгие годы занимала значимое место в политической жизни Британии». Премьер-министр также подчеркнул, что безопасность законодателей страны является приоритетным вопросом для государства, и призвал защищать общие ценности вне зависимости от политических взглядов.

Найджел Фараж (лидер партии Реформ УК): Заявил, что смерть политика глубоко потрясла его, и особо отметил, что жизнь публичных деятелей становится всё более опасной.

Борис Джонсон (бывший премьер-министр Великобритании): Назвал Энн Уиддекомб «преданным сторонником идеи Брекзита и сильным оратором», оценив её кончину как большую утрату для страны.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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