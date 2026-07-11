В Ташкентской области за 8 дней изъято около 400 единиц холодного оружия

·21·Общество
В Ташкентской области за 8 дней изъято около 400 единиц холодного оружия

В ходе масштабных профилактических рейдов, проводимых в Ташкентской области, были изъяты сотни ножей, кастетов и других опасных предметов. Правоохранительные органы сообщили, что эти меры послужили предотвращению возможных конфликтов и преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений.

За первые 8 дней оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна» было выявлено 389 лиц, незаконно носивших при себе колюще-режущие предметы.

В общественных местах проводятся рейды «Клинок»

Сообщается, что сотрудниками ГУВД Ташкентской области в общественных местах региона проводятся профилактические проверки под названием «Клинок».

В ходе рейдов у граждан были обнаружены незаконно носимые при себе ножи, кастеты, биты и другие опасные предметы.

Сколько предметов было изъято?

В результате проверок:

  • 307 ножей;

  • 66 кастетов;

  • 8 бит;

  • 14 клинков и других острых предметов было изъято.

В общей сложности количество изъятых предметов составляет 395 единиц.

Сообщается о предотвращении ряда преступлений

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что своевременное изъятие холодного оружия и острых предметов позволило предотвратить ряд потенциальных преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений во время конфликтов.

В частности, было отмечено, что ношение таких предметов в местах массового скопления людей представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Какое наказание грозит нарушителям?

За незаконное ношение холодного оружия может быть наложен штраф в размере от 1 до 5 БРВ.

Также, в зависимости от обстоятельств дела, применяются и другие меры воздействия, предусмотренные законодательством.

На территории Ташкентской области профилактические рейды продолжаются.

Тошкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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