В Ташкентской области за 8 дней изъято около 400 единиц холодного оружия
В ходе масштабных профилактических рейдов, проводимых в Ташкентской области, были изъяты сотни ножей, кастетов и других опасных предметов. Правоохранительные органы сообщили, что эти меры послужили предотвращению возможных конфликтов и преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений.
За первые 8 дней оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна» было выявлено 389 лиц, незаконно носивших при себе колюще-режущие предметы.
В общественных местах проводятся рейды «Клинок»
Сообщается, что сотрудниками ГУВД Ташкентской области в общественных местах региона проводятся профилактические проверки под названием «Клинок».
В ходе рейдов у граждан были обнаружены незаконно носимые при себе ножи, кастеты, биты и другие опасные предметы.
Сколько предметов было изъято?
В результате проверок:
307 ножей;
66 кастетов;
8 бит;
14 клинков и других острых предметов было изъято.
В общей сложности количество изъятых предметов составляет 395 единиц.
Сообщается о предотвращении ряда преступлений
Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что своевременное изъятие холодного оружия и острых предметов позволило предотвратить ряд потенциальных преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений во время конфликтов.
В частности, было отмечено, что ношение таких предметов в местах массового скопления людей представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих.
Какое наказание грозит нарушителям?
За незаконное ношение холодного оружия может быть наложен штраф в размере от 1 до 5 БРВ.
Также, в зависимости от обстоятельств дела, применяются и другие меры воздействия, предусмотренные законодательством.
На территории Ташкентской области профилактические рейды продолжаются.
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