«Я буду избивать Конора без жалости»: Холлоуэй сделал заявление перед предстоящим боем

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй поделился своими мыслями о предстоящем бое против Конора Макгрегора, первого в истории чемпиона в двух дивизионах. На пресс-конференции американский боец заявил, что одержит уверенную победу над своим соперником. Zamin.уз представляет подробности этого громкого заявления.

«Выйду в октагон и всё покажу своими ударами»

Макс Холлоуэй подчеркнул, что приложит все усилия для победы в предстоящем поединке и что сопернику в октагоне будет нелегко.

Из выступления Макса Холлоуэя на пресс-конференции: «Мы будем драться завтра. Тогда вы всё увидите. Я могу подождать еще немного. В тот день я выйду в октагон и всё покажу своими ударами. Я сделаю всё возможное, чтобы победить. Я буду избивать Конора без жалости, в тот день вы всё увидите сами».

UFC 329: Подробности главного боя

Это противостояние между двумя легендарными бойцами находится в центре внимания любителей смешанных единоборств (ММА) по всему миру. Ознакомьтесь с основной информацией о предстоящем поединке:

Турнир: UFC 329

Статус боя: Главный (центральный) бой турнира

Дата: 12 июля

Место проведения: Лас-Вегас, США

Нет сомнений, что это противостояние между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем станет одним из самых громких и ожидаемых спортивных событий года.