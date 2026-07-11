«Я буду избивать Конора без жалости»: Холлоуэй сделал заявление перед предстоящим боем

·36·Мир
«Я буду избивать Конора без жалости»: Холлоуэй сделал заявление перед предстоящим боем

Бывший чемпион UFC Макс Холлоуэй поделился своими мыслями о предстоящем бое против Конора Макгрегора, первого в истории чемпиона в двух дивизионах. На пресс-конференции американский боец заявил, что одержит уверенную победу над своим соперником. Zamin.уз представляет подробности этого громкого заявления.

«Выйду в октагон и всё покажу своими ударами»

Макс Холлоуэй подчеркнул, что приложит все усилия для победы в предстоящем поединке и что сопернику в октагоне будет нелегко.

Из выступления Макса Холлоуэя на пресс-конференции: «Мы будем драться завтра. Тогда вы всё увидите. Я могу подождать еще немного. В тот день я выйду в октагон и всё покажу своими ударами. Я сделаю всё возможное, чтобы победить.

Я буду избивать Конора без жалости, в тот день вы всё увидите сами».

UFC 329: Подробности главного боя

Это противостояние между двумя легендарными бойцами находится в центре внимания любителей смешанных единоборств (ММА) по всему миру. Ознакомьтесь с основной информацией о предстоящем поединке:

  • Турнир: UFC 329

  • Статус боя: Главный (центральный) бой турнира

  • Дата: 12 июля

  • Место проведения: Лас-Вегас, США

Нет сомнений, что это противостояние между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем станет одним из самых громких и ожидаемых спортивных событий года.

Макс ХоллоуэйКонор МакгрегорЮФСЛас-ВегасАҚШ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Разбилось окно во время полета: пассажира вытянуло наружуРазбилось окно во время полета: пассажира вытянуло наружуСегодня, 11:18Зеленский создал новое военное командование против РоссииЗеленский создал новое военное командование против РоссииСегодня, 10:14В Венесуэле вновь произошло землетрясение, есть жертвыВ Венесуэле вновь произошло землетрясение, есть жертвыСегодня, 10:04В Китае людей, оказавшихся в зоне наводнения, спасают с помощью дронов (видео)В Китае людей, оказавшихся в зоне наводнения, спасают с помощью дронов (видео)Сегодня, 09:48Жизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концуЖизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концуСегодня, 01:53«Если со мной что-то случится...»: Трамп рассказал о секретном указании по Ирану«Если со мной что-то случится...»: Трамп рассказал о секретном указании по ИрануВчера, 23:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью