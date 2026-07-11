Узбекский алфавит изменится? Алишер Кадыров сообщил важные подробности...

Дискуссии вокруг законопроекта о совершенствовании узбекского алфавита вновь активизировались. Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров прокомментировал, зачем нужны планируемые изменения и как они повлияют на жизнь населения.

По его словам, реформа будет проводиться не резко, а поэтапно. Менять документы, вывески и другие надписи в одночасье не потребуется.

Какова основная цель законопроекта?

Законопроект, направленный в Сенат, призван устранить существующие несоответствия в узбекском алфавите.

Алишер Кадыров подчеркнул, что новый подход послужит сближению узбекской письменности с тюркскими языками, а также формированию системы, созвучной наследию джадидов.

По его мнению, эти изменения — не просто технический вопрос, а шаг, направленный на укрепление позиций узбекского языка в тюркском мире.

Алфавит не изменится за один день

Кадыров также внес ясность в вопрос, который больше всего волнует общественность — процесс перехода.

По его словам:

изменения будут внедряться поэтапно;

действующие документы сохранят свою силу до установленного срока;

вывески и надписи не будут заменены мгновенно;

не будет допущено искусственной спешки и лишних расходов для населения.

Таким образом, планируется, что реформа будет реализована без резкого влияния на повседневную жизнь.

Когда закон вступит в силу?

Законопроект пока не обрел окончательную юридическую силу.

Документ должен быть сначала одобрен Сенатом, а затем подписан Президентом. Только после этого новые правила официально начнут действовать.

Сближение с тюркским миром

По мнению Алишера Кадырова, совершенствование алфавита укрепит культурное и языковое сближение Узбекистана с тюркскими государствами.

Однако точная форма реформы, какие именно буквы изменятся и сроки перехода станут известны после окончательного принятия закона.