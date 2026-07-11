Узбекский алфавит изменится? Алишер Кадыров сообщил важные подробности...
Дискуссии вокруг законопроекта о совершенствовании узбекского алфавита вновь активизировались. Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров прокомментировал, зачем нужны планируемые изменения и как они повлияют на жизнь населения.
По его словам, реформа будет проводиться не резко, а поэтапно. Менять документы, вывески и другие надписи в одночасье не потребуется.
Какова основная цель законопроекта?
Законопроект, направленный в Сенат, призван устранить существующие несоответствия в узбекском алфавите.
Алишер Кадыров подчеркнул, что новый подход послужит сближению узбекской письменности с тюркскими языками, а также формированию системы, созвучной наследию джадидов.
По его мнению, эти изменения — не просто технический вопрос, а шаг, направленный на укрепление позиций узбекского языка в тюркском мире.
Алфавит не изменится за один день
Кадыров также внес ясность в вопрос, который больше всего волнует общественность — процесс перехода.
По его словам:
изменения будут внедряться поэтапно;
действующие документы сохранят свою силу до установленного срока;
вывески и надписи не будут заменены мгновенно;
не будет допущено искусственной спешки и лишних расходов для населения.
Таким образом, планируется, что реформа будет реализована без резкого влияния на повседневную жизнь.
Когда закон вступит в силу?
Законопроект пока не обрел окончательную юридическую силу.
Документ должен быть сначала одобрен Сенатом, а затем подписан Президентом. Только после этого новые правила официально начнут действовать.
Сближение с тюркским миром
По мнению Алишера Кадырова, совершенствование алфавита укрепит культурное и языковое сближение Узбекистана с тюркскими государствами.
Однако точная форма реформы, какие именно буквы изменятся и сроки перехода станут известны после окончательного принятия закона.
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