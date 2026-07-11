Зеленский создал новое военное командование против России

·45·Мир
Зеленский создал новое военное командование против России

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового военного командования, специализирующегося на нанесении ударов по стратегическим объектам на территории России. Об этом сообщает Те Гуардиан.

По словам президента, 10 июля он подписал указ о создании командования «сил беспилотных систем» (в оригинале — командования «дальнобойного воздействия»). Новая структура будет заниматься снижением военного потенциала России, в частности, координировать операции против энергетической и логистической инфраструктуры.

Данное заявление прозвучало после того, как украинские военные сообщили о нанесении ударов по нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре в Краснодарском крае, Ленинградской и Ростовской областях России.

Командир подразделения украинских дронов Роберт Бровди сообщил, что за последние дни было повреждено 50 российских судов-топливозаправщиков.

В ответ на это сообщается, что Россия временно приостановила движение судов по Волго-Донскому каналу, а также временно отменила прием новых заявок на проход через Керченский пролив.

Владимир ЗеленскийРоссияЗе ГардианКраснодар ўлкасиКерч бўғози
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