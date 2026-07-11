Революция квантовых дисплеев: ученые увеличили срок службы КД-ЛЭД экранов в тысячу раз

·32·Технологии
Революция квантовых дисплеев: ученые увеличили срок службы КД-ЛЭД экранов в тысячу раз

В мире современных технологий качество и долговечность дисплеев постоянно совершенствуются. Исследователи из Массачусетского технологического института (МИТ) и Южной Кореи объявили о крупном прорыве в области квантовых светодиодов (КД-ЛЭД). Новое исследование направлено на решение проблемы короткого срока службы, которая считается самым слабым местом этой технологии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Хотя технология КД-ЛЭД отличается яркостью, цветовым охватом и чистотой, быстрое выгорание, особенно синих диодов, препятствовало её массовому производству. Под воздействием электрического тока эти компоненты теряют свою эффективность гораздо быстрее, чем другие цвета. Это значительно сокращает общий срок службы телевизоров и мониторов.

Причины деградации и новый подход

Чтобы понять суть проблемы, ученые разработали специальный метод, позволяющий наблюдать за процессом работы диода в режиме реального времени. Согласно данным иксбт.ком, в ходе исследования были выявлены процессы разрушения, происходящие одновременно в различных слоях устройства. Выяснилось, что деградация происходит не в одной точке, а параллельно в нескольких слоях.

Исследователи зафиксировали следующие негативные изменения внутри устройства:

  • Квантовые точки претерпевают структурные изменения под воздействием электрического тока;
  • Вспомогательные слои диода и места их соединений постепенно разрушаются;
  • В процессе работы наблюдалось выделение водорода и кислорода, однако точные причины этого явления пока не раскрыты.
Для устранения этих проблем ученые предложили неожиданное, но эффективное решение. Была выдвинута идея защиты квантовых точек сверхтонкой и прозрачной оболочкой из акрилового полимера. Этот защитный слой служит для значительного замедления разрушительных процессов внутри устройства.

Долговечность, увеличенная в тысячу раз

Проведенные эксперименты дали поразительный результат: срок службы синих квантовых диодов, покрытых полимерной оболочкой, оказался в тысячи раз дольше, чем у обычных образцов. Это означает, что в будущем устройства с КД-ЛЭД экранами смогут служить десятилетиями, при этом яркость цветов не будет снижаться.

Полимерная оболочка выполняет функцию своеобразного защитного барьера, предотвращая повреждение квантовых точек и соседних материалов в процессе прохождения электрического тока. По мнению специалистов, этот метод можно применять не только к синим, но и ко всем типам светодиодов на основе квантовых точек.

Это открытие в ближайшем будущем откроет путь к появлению более тонких, ярких и, что самое важное, долговечных дисплеев. Если эта технология будет внедрена в массовое производство, такие гиганты, как Samsung и ЛГ, получат возможность вывести качество своей продукции на новый уровень.

ТехнологияДисплейКвант нуқталариMITИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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